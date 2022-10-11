https://ria.ru/20221011/gosduma-1823101212.html

В Госдуму внесли законопроект об оскорблении символики регионов России

В Госдуму внесли законопроект об оскорблении символики регионов России - РИА Новости, 11.10.2022

В Госдуму внесли законопроект об оскорблении символики регионов России

В Госдуму внесли законопроект, по которому предлагается распространить административный штраф до 100 тысяч рублей на действия, связанные с неуважением в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:41

2022-10-11T13:41

2022-10-11T16:00

общество

айрат фаррахов

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госдума рф

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, по которому предлагается распространить административный штраф до 100 тысяч рублей на действия, связанные с неуважением в отношении символики субъектов России, соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.Инициаторами законопроекта выступили в том числе Госсовет Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов.Как сказано в пояснительной записке, на данный момент законодательством предусмотрена ответственность только за неуважение в отношении официальных государственных символов Российской Федерации.Согласно пояснительной записке, законопроектом предполагается распространить действие федерального закона на символы государственной власти субъектов РФ."Представленным проектом федерального закона в целях обеспечения надлежащей защиты атрибутов государственной власти субъектов Российской Федерации предлагается дополнить часть 3 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях указанием на официальные государственные символы субъектов Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту.Также в Госдуму теми же авторами был внесен законопроект о наделении соцсетей функцией мониторинга информации, оскорбляющей символы регионов России.Законопроектом предлагается осуществлять мониторинг социальных сетей в целях выявления информации, выражающей явное неуважение к официальным государственным символам субъектов Российской Федерации.Авторы поправок предлагают в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" в подпункте "ж" пункта 5 части 1 статьи 10.6 после слов "официальным государственным символам Российской Федерации" дополнить словами "или субъектов Российской Федерации".В этом же законе также предполагается добавить формулировку о субъектах РФ в статью об ограничении к доступу информации, оскорбляющей символы государственной власти.

https://ria.ru/20221010/kredity-1822908651.html

https://ria.ru/20221006/dannye-1822040151.html

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общество, айрат фаррахов, россия, госдума рф