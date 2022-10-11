https://ria.ru/20221011/gomez-1823022079.html

Селена Гомес рассказала о волчанке и расстройствах психики в документалке

Селена Гомес рассказала о волчанке и расстройствах психики в документалке - РИА Новости, 11.10.2022

Селена Гомес рассказала о волчанке и расстройствах психики в документалке

В Сети появился первый трейлер документального фильма о звезде поп-сцены Селене Гомес, ее пути к успеху и бытовой жизни. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:37

2022-10-11T12:37

2022-10-11T12:37

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер документального фильма о звезде поп-сцены Селене Гомес, ее пути к успеху и бытовой жизни. В ролике певица рассказывает о борьбе с системной красной волчанкой. О своем диагнозе кумир подростков узнала в 2014 году. С тех пор она перенесла операцию по трансплантации почки и курс химиотерапии. Селена также страдает от проблем с ментальным здоровьем. В документальной ленте она говорит о срывах, депрессии, тревожности и диагностированном ей биполярном аффективном расстройстве.Несмотря на трудности, Селена старается сохранять оптимистичный взгляд на жизнь и пытается помогать другим. Например, в видео есть кадры со встречи популярной певицы с фанатами. Она приехала в гости к маленькой девочке, которая любит ее творчество. Гомес стала известна благодаря роли в сериале "Волшебники из Вэйверли Плэйс". Сейчас она снимается в кино и записывает песни. Среди ее недавних работ сериал "Убийства в одном здании". Фильм "Селена Гомес: мой разум и я" выйдет 4 ноября на онлайн-платформе Apple TV+ ("Я и мой мир" в версии сервиса) .

https://ria.ru/20221006/leto-1821926137.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, селена гомес, психика