Боевой "Гиацинт": удары артиллерии по позициям ВСУ
Российская артиллерия работает по позициям ВСУ фактически без перерыва.
Российская артиллерия работает по позициям ВСУ фактически без перерыва.
Огонь ведут, в частности, из 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б".
Огонь ведут, в частности, из 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б".
Это сокрушительное оружие.
Стреляют из "Гиацинта-Б" осколочно-фугасными снарядами.
Стреляют из "Гиацинта-Б" осколочно-фугасными снарядами.
Из всех боеприпасов они наиболее взрывоопасны.
Наводчик заряжает пушку, а затем производит выстрел.
Наводчик заряжает пушку, а затем производит выстрел.
Такие орудия, как "Гиацинт-Б", активно используют в Донбассе.
Такие орудия, как "Гиацинт-Б", активно используют в Донбассе.
Пушки способны наносить точечные удары по позициям противника, удаленным от линии фронта на 20—25 километров.
Пушки способны наносить точечные удары по позициям противника, удаленным от линии фронта на 20—25 километров.
Работа артиллерийского расчета в ЛНР.