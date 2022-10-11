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Боевой "Гиацинт": удары артиллерии по позициям ВСУ - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/giatsint-1823037355.html
Боевой "Гиацинт": удары артиллерии по позициям ВСУ
Боевой "Гиацинт": удары артиллерии по позициям ВСУ - РИА Новости, 11.10.2022
Боевой "Гиацинт": удары артиллерии по позициям ВСУ
На передовой в Донбассе продолжается напряженная боевая работа, артиллеристы накрывают позиции украинских войск. Стрельба из пушки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.10.2022
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гиацинт (пушка)
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На передовой в Донбассе продолжается напряженная боевая работа, артиллеристы накрывают позиции украинских войск. Стрельба из пушки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, лнр, гиацинт (пушка), ситуация в днр и лнр
Фото, Специальная военная операция на Украине, ЛНР, Гиацинт (пушка), Ситуация в ДНР и ЛНР
13:11 11.10.2022 (обновлено: 22:00 11.10.2022)
 

Боевой "Гиацинт": удары артиллерии по позициям ВСУ

Читать ria.ru в
На передовой в Донбассе продолжается напряженная боевая работа, артиллеристы накрывают позиции украинских войск. Стрельба из пушки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Российская артиллерия работает по позициям ВСУ фактически без перерыва.

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК Вагнер на территории ЛНР
1 из 9

Российская артиллерия работает по позициям ВСУ фактически без перерыва.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Огонь ведут, в частности, из 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б".

Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнер на территории ЛНР
2 из 9

Огонь ведут, в частности, из 152-миллиметровой пушки "Гиацинт-Б".

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Это сокрушительное оружие.

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК Вагнер на территории ЛНР
3 из 9

Это сокрушительное оружие.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Стреляют из "Гиацинта-Б" осколочно-фугасными снарядами.

Снаряды для Гиацинта-Б на территории ЛНР
4 из 9

Стреляют из "Гиацинта-Б" осколочно-фугасными снарядами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Из всех боеприпасов они наиболее взрывоопасны.

Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнер на территории ЛНР
5 из 9

Из всех боеприпасов они наиболее взрывоопасны.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Наводчик заряжает пушку, а затем производит выстрел.

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК Вагнер на территории ЛНР
6 из 9

Наводчик заряжает пушку, а затем производит выстрел.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Такие орудия, как "Гиацинт-Б", активно используют в Донбассе.

Боец артиллерийского расчета ЧВК Вагнер на территории ЛНР
7 из 9

Такие орудия, как "Гиацинт-Б", активно используют в Донбассе.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Пушки способны наносить точечные удары по позициям противника, удаленным от линии фронта на 20—25 километров.

Снаряд для Гиацинта-Б на территории ЛНР
8 из 9

Пушки способны наносить точечные удары по позициям противника, удаленным от линии фронта на 20—25 километров.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанк

Работа артиллерийского расчета в ЛНР.

Бойцы артиллерийского расчета ЧВК Вагнер на территории ЛНР
9 из 9

Работа артиллерийского расчета в ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Специальная военная операция на УкраинеФотоЛНРГиацинт (пушка)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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