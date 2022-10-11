https://ria.ru/20221011/giatsint-1823037355.html

Боевой "Гиацинт": удары артиллерии по позициям ВСУ

Боевой "Гиацинт": удары артиллерии по позициям ВСУ - РИА Новости, 11.10.2022

Боевой "Гиацинт": удары артиллерии по позициям ВСУ

На передовой в Донбассе продолжается напряженная боевая работа, артиллеристы накрывают позиции украинских войск. Стрельба из пушки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.10.2022

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фото

специальная военная операция на украине

лнр

гиацинт (пушка)

ситуация в днр и лнр

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На передовой в Донбассе продолжается напряженная боевая работа, артиллеристы накрывают позиции украинских войск. Стрельба из пушки — в фотоленте Ria.ru.

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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