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"Росэнергоатом" заявил о проработке Киевом ударов по Днепровской ГЭС

"Росэнергоатом" заявил о проработке Киевом ударов по Днепровской ГЭС - РИА Новости, 11.10.2022

"Росэнергоатом" заявил о проработке Киевом ударов по Днепровской ГЭС

Киев прорабатывает возможность ударов по Днепровской ГЭС, это может привести к масштабной катастрофе, но принимаются все необходимые меры безопасности, заявил... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:29

2022-10-11T12:29

2022-10-11T12:39

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Киев прорабатывает возможность ударов по Днепровской ГЭС, это может привести к масштабной катастрофе, но принимаются все необходимые меры безопасности, заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа."По нашей информации, Украина давно прорабатывает возможность нанесения ударов по основным гидроузлам днепровского каскада. Это действительно может привести к значительной по масштабу катастрофе. Наши специалисты готовы к любому развитию ситуации, конечно, будет очень непросто, но, думаю, выдержим и это", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".ДнепроГЭС находится в контролируемом Украиной городе Запорожье. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее заявлял, что ГЭС заминирована еще с первых дней марта, когда в Киеве ожидали, что российская армия займет Запорожье.Если запланированная Украиной провокация на ГЭС будет реализована, произойдет неконтролируемый сброс воды. По подсчетам специалистов, волна может достигнуть 20 метров и накрыть прибрежную часть города Запорожье со скоростью свыше 60 километров в час. Поток воды после взрыва может достигнуть и Запорожской АЭС, подтопить ее территорию.

https://ria.ru/20221011/zaes-1823018306.html

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в мире, владимир рогов, украина, запорожье, киев, росэнергоатом, запорожская аэс