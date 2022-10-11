https://ria.ru/20221011/germaniya-1823139850.html

"Нацисты, пошли вон!" Немцы на митинге выступили против украинцев

"Нацисты, пошли вон!" Немцы на митинге выступили против украинцев - РИА Новости, 11.10.2022

"Нацисты, пошли вон!" Немцы на митинге выступили против украинцев

Жители немецкого Лейпцига на антикризисном митинге потребовали от украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией уехать из Германии. Кадры... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:42

2022-10-11T15:42

2022-10-11T18:36

в мире

германия

россия

санкции в отношении россии

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823205075_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_10b0d27ba1409cf01eb2a8d63c0edbda.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Жители немецкого Лейпцига на антикризисном митинге потребовали от украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией уехать из Германии. Кадры демонстрации опубликовал YouTube-канал газеты Welt.Так, группа митингующих, недовольных политикой Берлина в отношении Украины и России, выкрикивала лозунги в адрес людей с украинскими флагами и антироссийскими плакатами в руках.Массовые акции протеста прошли накануне в федеральных землях Мекленбург — Передняя Померания, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония.Собравшиеся требовали отменить санкции против России, прекратить поставки оружия Украине и призывали к началу мирных переговоров.По предварительным данным полиции, во всех городах земли Мекленбург — Передняя Померания митингующих было около семи тысяч. В Саксонии-Анхальт число участников превысило тысячу человек.Подобный митинг прошел в минувшую субботу в Берлине перед зданием Бундестага. Около тысячи человек протестовали против политики правительства и требовали обеспечить доступ к недорогим энергоносителям из России. Многие размахивали флагами Германии и России.Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отметил Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а сдерживание России — долгосрочная стратегия Запада.

https://ria.ru/20221010/rusofobiya-1822647362.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Протесты в Берлине против повышения цен Протесты в Берлине против повышения цен 2022-10-11T15:42 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, германия, россия, санкции в отношении россии, украина