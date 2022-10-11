15:42 11.10.2022 (обновлено: 18:36 11.10.2022)
"Нацисты, пошли вон!" Немцы на митинге выступили против украинцев
В Лейпциге на митинге демонстранты назвали украинцев нацистами и потребовали уехать
Баннер на главном железнодорожном вокзале в Лейпциге. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Жители немецкого Лейпцига на антикризисном митинге потребовали от украинских беженцев и сторонников эскалации отношений с Россией уехать из Германии. Кадры демонстрации опубликовал YouTube-канал газеты Welt.
"Нацисты, пошли вон! Вы живете за наш счет!" — скандировали немцы.
Массовые акции протеста прошли накануне в федеральных землях Мекленбург — Передняя Померания, Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония.
Собравшиеся требовали отменить санкции против России, прекратить поставки оружия Украине и призывали к началу мирных переговоров.
По предварительным данным полиции, во всех городах земли Мекленбург — Передняя Померания митингующих было около семи тысяч. В Саксонии-Анхальт число участников превысило тысячу человек.
Подобный митинг прошел в минувшую субботу в Берлине перед зданием Бундестага. Около тысячи человек протестовали против политики правительства и требовали обеспечить доступ к недорогим энергоносителям из России. Многие размахивали флагами Германии и России.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Как отметил Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а сдерживание России — долгосрочная стратегия Запада.
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