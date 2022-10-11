11:17 11.10.2022 (обновлено: 11:18 11.10.2022)
На востоке ФРГ прошли масштабные митинги за отмену антироссийских санкций
На востоке Германии около семи тысяч демонстрантов вышли на митинги из-за кризиса
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкУчастники акции против политики в отношении России с плакатом "НАТО - Прочь!" в Шверине
Участники акции против политики в отношении России с плакатом "НАТО - Прочь!" в Шверине. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Около 7 тысяч демонстрантов в понедельник вышли на улицы в более чем 15 городах восточной земли Германии Мекленбург-Передняя Померания, среди призывов были требования доступной стоимости жизни, прекращения поставок оружия на Украину, мирных переговорам и отмены санкций против России, сообщило немецкое информагентство dpa.
По данным агентства, в городах Шверин и Нойбранденбург среди требований митингующих были призывы к доступной для населения энергетической политики, а также доступной стоимости жизни. На нескольких демонстрациях также звучали призывы к мирным переговорам, прекращению поставок оружия на Украину и отмене санкций против России, уточнило dpa.
Демонстранты в Магдебурге в понедельник пришли в том числе с плакатами, на которых стояли призывы "Остановите ложь о поставках газа", "Мы не спасем весь мир" и "Остановите взрывной рост цен ради мира, свободы и процветания.
Также демонстрации в этот день прошли в землях Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония.
Согласно предварительным данным полиции, полученным в понедельник вечером, на которые сослалось агентство, в столице Мекленбург-Перердняя Померания Шверине в митинге участвовали около 2400 демонстрантов. Во всех городах этой земли митингующих было около 7000. В Саксонии-Анхальт число участников превысило 1000 человек.