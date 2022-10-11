https://ria.ru/20221011/germaniya-1823025660.html

На востоке ФРГ прошли масштабные митинги за отмену антироссийских санкций

На востоке ФРГ прошли масштабные митинги за отмену антироссийских санкций - РИА Новости, 11.10.2022

На востоке ФРГ прошли масштабные митинги за отмену антироссийских санкций

Около 7 тысяч демонстрантов в понедельник вышли на улицы в более чем 15 городах восточной земли Германии Мекленбург-Передняя Померания, среди призывов были... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:17

2022-10-11T11:17

2022-10-11T11:18

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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Около 7 тысяч демонстрантов в понедельник вышли на улицы в более чем 15 городах восточной земли Германии Мекленбург-Передняя Померания, среди призывов были требования доступной стоимости жизни, прекращения поставок оружия на Украину, мирных переговорам и отмены санкций против России, сообщило немецкое информагентство dpa.По данным агентства, в городах Шверин и Нойбранденбург среди требований митингующих были призывы к доступной для населения энергетической политики, а также доступной стоимости жизни. На нескольких демонстрациях также звучали призывы к мирным переговорам, прекращению поставок оружия на Украину и отмене санкций против России, уточнило dpa.Демонстранты в Магдебурге в понедельник пришли в том числе с плакатами, на которых стояли призывы "Остановите ложь о поставках газа", "Мы не спасем весь мир" и "Остановите взрывной рост цен ради мира, свободы и процветания.Также демонстрации в этот день прошли в землях Саксония-Анхальт, Тюрингия и Саксония.Согласно предварительным данным полиции, полученным в понедельник вечером, на которые сослалось агентство, в столице Мекленбург-Перердняя Померания Шверине в митинге участвовали около 2400 демонстрантов. Во всех городах этой земли митингующих было около 7000. В Саксонии-Анхальт число участников превысило 1000 человек.

https://ria.ru/20221011/germaniya-1823000751.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822992589.html

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в мире, украина, россия, саксония-анхальт, санкции в отношении россии, германия