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Экс-депутат бундестага назвал теракт на Крымском мосту спланированным извне - РИА Новости, 11.10.2022
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Экс-депутат бундестага назвал теракт на Крымском мосту спланированным извне
Экс-депутат бундестага назвал теракт на Крымском мосту спланированным извне - РИА Новости, 11.10.2022
Экс-депутат бундестага назвал теракт на Крымском мосту спланированным извне
Теракт на Крымском мосту спланирован извне, а его цель — поставить крест на переговорах по украинскому конфликту, заявил экс-депутат бундестага, член правой... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T05:13
2022-10-11T10:46
в мире
вальдемар гердт
украина
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Теракт на Крымском мосту спланирован извне, а его цель — поставить крест на переговорах по украинскому конфликту, заявил экс-депутат бундестага, член правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль, приведя к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.По предварительным данным СК, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта выступили спецслужбы Украины.
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в мире, вальдемар гердт, украина, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
В мире, Вальдемар Гердт, Украина, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
05:13 11.10.2022 (обновлено: 10:46 11.10.2022)
 
Экс-депутат бундестага назвал теракт на Крымском мосту спланированным извне

Экс-депутат бундестага Гердт назвал теракт на Крымском мосту спланированной провокацией

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкПоврежденный участок Крымского моста
Поврежденный участок Крымского моста - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Поврежденный участок Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Теракт на Крымском мосту спланирован извне, а его цель — поставить крест на переговорах по украинскому конфликту, заявил экс-депутат бундестага, член правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.

"Это очередная попытка эскалации ситуации, чтобы отодвинуть ее от мирных переговоров. Видимо, кому-то на Западе сильно не хочется, чтобы конфликт на Украине прекратился и обе стороны сели за стол переговоров. Как только начинает вырисовываться ситуация, в которой возможны или могли бы быть мирные решения этого конфликта — по крайней мере начало переговоров, — сразу включается хорошо спланированная провокация, которая ставит крест на этих попытках", — отметил Гердт.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту подорвался грузовой автомобиль, приведя к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК.
По предварительным данным СК, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта выступили спецслужбы Украины.
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
Вчера, 20:18Специальная военная операция на Украине
В ООН назвали теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта
 
В миреВальдемар ГердтУкраинаРоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)ЧП на Крымском мосту
 
 
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