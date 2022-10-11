Экс-депутат бундестага назвал теракт на Крымском мосту спланированным извне

"Это очередная попытка эскалации ситуации, чтобы отодвинуть ее от мирных переговоров. Видимо, кому-то на Западе сильно не хочется, чтобы конфликт на Украине прекратился и обе стороны сели за стол переговоров. Как только начинает вырисовываться ситуация, в которой возможны или могли бы быть мирные решения этого конфликта — по крайней мере начало переговоров, — сразу включается хорошо спланированная провокация, которая ставит крест на этих попытках", — отметил Гердт.