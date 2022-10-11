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Страны G7 должны вместе решать проблему высоких цен на газ, заявил Драги - РИА Новости, 11.10.2022
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Страны G7 должны вместе решать проблему высоких цен на газ, заявил Драги
Страны G7 должны вместе решать проблему высоких цен на газ, заявил Драги - РИА Новости, 11.10.2022
Страны G7 должны вместе решать проблему высоких цен на газ, заявил Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе состоявшегося во вторник виртуального саммита "большой семерки" подчеркнул, что, несмотря на диверсификацию источников РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T21:24
2022-10-11T21:24
марио драги
италия
россия
украина
g7
в мире
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РИМ, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе состоявшегося во вторник виртуального саммита "большой семерки" подчеркнул, что, несмотря на диверсификацию источников энергии, цены на природный газ остаются еще слишком высокими."Нам удалось диверсифицировать наши источники энергии и стать более независимыми от российского газа. Тем не менее, цены на энергоносители все еще слишком высоки. Это проблема, которую мы должны рассматривать вместе", - приводит слова премьера пресс-служба правительственного Дворца Киджи.После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. По официальным данным, к сентябрю доля поставок газа из РФ снизилась с 40% до 18%. С учетом экономии потребления Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок российского газа в 2024 году.
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марио драги, италия, россия, украина, g7, в мире
Марио Драги, Италия, Россия, Украина, G7, В мире
21:24 11.10.2022
 
Страны G7 должны вместе решать проблему высоких цен на газ, заявил Драги

Премьер-министр Италии Драги: страны G7 должны вместе решать проблему высоких цен на газ

© AP Photo / Andrew MedichiniПремьер-министр Италии Марио Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Премьер-министр Италии Марио Драги . Архивное фото
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РИМ, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе состоявшегося во вторник виртуального саммита "большой семерки" подчеркнул, что, несмотря на диверсификацию источников энергии, цены на природный газ остаются еще слишком высокими.
"Нам удалось диверсифицировать наши источники энергии и стать более независимыми от российского газа. Тем не менее, цены на энергоносители все еще слишком высоки. Это проблема, которую мы должны рассматривать вместе", - приводит слова премьера пресс-служба правительственного Дворца Киджи.
После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. По официальным данным, к сентябрю доля поставок газа из РФ снизилась с 40% до 18%. С учетом экономии потребления Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок российского газа в 2024 году.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 09:13
В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Боррель
 
Марио ДрагиИталияРоссияУкраинаG7В мире
 
 
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