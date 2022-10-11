https://ria.ru/20221011/gaz-1823239174.html

Страны G7 должны вместе решать проблему высоких цен на газ, заявил Драги

Страны G7 должны вместе решать проблему высоких цен на газ, заявил Драги - РИА Новости, 11.10.2022

Страны G7 должны вместе решать проблему высоких цен на газ, заявил Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе состоявшегося во вторник виртуального саммита "большой семерки" подчеркнул, что, несмотря на диверсификацию источников РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:24

2022-10-11T21:24

2022-10-11T21:24

марио драги

италия

россия

украина

g7

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1803963612_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_408e4d176f13e5587ce53423653edbd8.jpg

РИМ, 11 окт - РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе состоявшегося во вторник виртуального саммита "большой семерки" подчеркнул, что, несмотря на диверсификацию источников энергии, цены на природный газ остаются еще слишком высокими."Нам удалось диверсифицировать наши источники энергии и стать более независимыми от российского газа. Тем не менее, цены на энергоносители все еще слишком высоки. Это проблема, которую мы должны рассматривать вместе", - приводит слова премьера пресс-служба правительственного Дворца Киджи.После начала российской специальной военной операции на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. По официальным данным, к сентябрю доля поставок газа из РФ снизилась с 40% до 18%. С учетом экономии потребления Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок российского газа в 2024 году.

https://ria.ru/20221011/gaz-1822995953.html

италия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марио драги, италия, россия, украина, g7, в мире