https://ria.ru/20221011/gaz-1823204735.html

Эстонию смутило решение об отправке терминала СПГ в Финляндию, сообщили СМИ

Эстонию смутило решение об отправке терминала СПГ в Финляндию, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.10.2022

Эстонию смутило решение об отправке терминала СПГ в Финляндию, сообщили СМИ

Игроки газового рынка Эстонии не понимают решение министра экономики и инфраструктуры отправить плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндию,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:26

2022-10-11T18:26

2022-10-11T18:36

экономика

эстония

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. Игроки газового рынка Эстонии не понимают решение министра экономики и инфраструктуры отправить плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндию, сообщил во вторник портал государственного телерадиовещания ERR.Как сообщила ERR в понедельник министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут после встречи со своим финским коллегой Микой Линтиля, терминал СПГ, через который будет снабжаться газом и Эстония, этой зимой отправится к строящемуся причалу в Финляндии.Эстония и Финляндия ранее договорились, что регазификационное судно для приема сжиженного природного газа ближайшей зимой будет размещено в стране, которая первой завершит строительство необходимой для этого инфраструктуры. Эстония завершила строительство первой, но терминал все же будет направлен в Финляндию, которая обещает завершить строительство в середине декабря, отмечает ERR.По словам исполнительного директора компании Infortar Мартти Талгре, компания Alexela и Infortar построили причал в городе Палдиски по заказу государства и с осознанием того, что плавучий СПГ-терминал придет в Эстонию. "С весны до сегодняшнего дня нас уверяли, что если мы подготовим причал к сроку, плавучий терминал направится в Палдиски. До сих пор все наши усилия были основаны на этом. Мы не предполагали, что плавучий СПГ-терминал вообще не придет в Палдиски", - сказал ERR Талгре.Исполнительный директор Эстонского газового союза Хейко Хейтур заявил ERR, что ему непонятно, как эстонские предприятия получат доступ к терминалу.Министерство экономики и коммуникаций, а также системный администратор предприятия Elering ранее заявили, что дефицита газа в регионе не будет."Но если мы посмотрим на эстонских продавцов газа, то и министерство экономики, и Elering хорошо знают, что поставки в следующем году должны идти с нового терминала. Поэтому, если у продавцов газа не будет доступа к финскому терминалу, то и неоткуда будет взять газ", - отметил Хейтур.Согласно недавнему исследованию крупнейшего эстонского банка Swedbank, продолжение работы половины промышленных предприятий Эстонии зависит от наличия природного газа. Зависимость от природного газа наиболее высока в пищевой и тяжелой промышленности.

https://ria.ru/20221005/estoniya-1821523291.html

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экономика, эстония, финляндия, elering, swedbank