16:35 11.10.2022 (обновлено: 16:53 11.10.2022)
В Германии энергокомпания резко повысила цены на газ
В Германии энергокомпания EnBW AG повысила цены на газ на 38 процентов
Газовая конфорка. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Один из крупнейших производителей электроэнергии EnBW AG в Германии повышает цены на базовое энергоснабжение для бытовых потребителей в стране сразу на 38%, объясняя это тем, что закупочная цена выросла в пять раз, сообщает немецкий журнал Spiegel.
Как отмечает издание, спустя всего несколько месяцев после прошлого масштабного повышения цен германский энергетический концерн EnBW вновь резко поднимает цены на газ. К 1 декабря цены в среднем вырастут на 38%. При последнем повышении в июле рост составил около 35%.
При этом компания подчеркивает, что ее расходы на покупку газа из-за боевых действий на Украине по-прежнему велики - средняя цена на крупных рынках за этот год возросла в пять, а временами и в десять раз. Однако отмечается, что даже после повышения цен у EnBW цены на газ по-прежнему ниже среднерыночных.
Таким образом, по данным Spiegel, домохозяйство с годовым потреблением 20 тысяч киловатт-часов должно считаться с дополнительными расходами в размере около 64 евро брутто в месяц.
При этом в EnBW сообщили, что готовы рассмотреть предложения о смягчении роста цен на энергию от федеральной экспертной комиссии.
"Как только предложения о смягчении роста цен на энергию от экспертной комиссии, созданной федеральным правительством, будут конкретно сформулированы и закреплены в законе, EnBW учтет их при ценообразовании", - сообщила компания журналу Spiegel.
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