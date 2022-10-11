https://ria.ru/20221011/gaz-1823156976.html

В Германии энергокомпания резко повысила цены на газ

В Германии энергокомпания резко повысила цены на газ - РИА Новости, 11.10.2022

В Германии энергокомпания резко повысила цены на газ

Один из крупнейших производителей электроэнергии EnBW AG в Германии повышает цены на базовое энергоснабжение для бытовых потребителей в стране сразу на 38%,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:35

2022-10-11T16:35

2022-10-11T16:53

экономика

германия

в мире

евросоюз

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БЕРЛИН, 11 окт - РИА Новости. Один из крупнейших производителей электроэнергии EnBW AG в Германии повышает цены на базовое энергоснабжение для бытовых потребителей в стране сразу на 38%, объясняя это тем, что закупочная цена выросла в пять раз, сообщает немецкий журнал Spiegel.Как отмечает издание, спустя всего несколько месяцев после прошлого масштабного повышения цен германский энергетический концерн EnBW вновь резко поднимает цены на газ. К 1 декабря цены в среднем вырастут на 38%. При последнем повышении в июле рост составил около 35%.При этом компания подчеркивает, что ее расходы на покупку газа из-за боевых действий на Украине по-прежнему велики - средняя цена на крупных рынках за этот год возросла в пять, а временами и в десять раз. Однако отмечается, что даже после повышения цен у EnBW цены на газ по-прежнему ниже среднерыночных.Таким образом, по данным Spiegel, домохозяйство с годовым потреблением 20 тысяч киловатт-часов должно считаться с дополнительными расходами в размере около 64 евро брутто в месяц.При этом в EnBW сообщили, что готовы рассмотреть предложения о смягчении роста цен на энергию от федеральной экспертной комиссии."Как только предложения о смягчении роста цен на энергию от экспертной комиссии, созданной федеральным правительством, будут конкретно сформулированы и закреплены в законе, EnBW учтет их при ценообразовании", - сообщила компания журналу Spiegel.

https://ria.ru/20221011/germaniya-1823025660.html

https://ria.ru/20221011/pobeda-1823150060.html

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html

германия

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экономика, германия, в мире, евросоюз