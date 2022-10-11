https://ria.ru/20221011/gaz-1823126355.html

Евросоюз заявил о готовности закупать больше газа у Алжира

Евросоюз заявил о готовности закупать больше газа у Алжира - РИА Новости, 11.10.2022

Евросоюз заявил о готовности закупать больше газа у Алжира

Евросоюз готов расширить сотрудничество с Алжиром в сфере закупок "голубого топлива" и предлагает стране долгосрочное стратегическое партнёрство, сказала... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:02

2022-10-11T15:02

2022-10-11T15:02

кадри симсон

алжир (провинция)

россия

европа

евросоюз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Евросоюз готов расширить сотрудничество с Алжиром в сфере закупок "голубого топлива" и предлагает стране долгосрочное стратегическое партнёрство, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Алжире, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии."Наши отношения основываются на очень прочном фундаменте, Алжир является и продолжает быть очень важным и надёжным экспортером природного газа в ЕС. Европа при этом готова расширять это сотрудничество. Поскольку отношения с Россия, крупнейшим поставщиком газа в ЕС, необратимо разрушены, мы обращаемся к надёжным поставщиками ЕС, чтобы закрыть этот разрыв. Мы предлагаем Алжиру долгосрочное стратегическое партнёрство", - сказала она.При этом Еврокомиссия отмечала, что Россия больше не крупнейший поставщик газа для ЕС, теперь это Норвегия.

https://ria.ru/20221011/gaz-1822980515.html

алжир (провинция)

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кадри симсон, алжир (провинция), россия, европа, евросоюз, еврокомиссия