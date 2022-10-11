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Евросоюз заявил о готовности закупать больше газа у Алжира - РИА Новости, 11.10.2022
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Евросоюз заявил о готовности закупать больше газа у Алжира
Евросоюз заявил о готовности закупать больше газа у Алжира - РИА Новости, 11.10.2022
Евросоюз заявил о готовности закупать больше газа у Алжира
Евросоюз готов расширить сотрудничество с Алжиром в сфере закупок "голубого топлива" и предлагает стране долгосрочное стратегическое партнёрство, сказала... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:02
2022-10-11T15:02
кадри симсон
алжир (провинция)
россия
европа
евросоюз
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Евросоюз готов расширить сотрудничество с Алжиром в сфере закупок "голубого топлива" и предлагает стране долгосрочное стратегическое партнёрство, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Алжире, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии."Наши отношения основываются на очень прочном фундаменте, Алжир является и продолжает быть очень важным и надёжным экспортером природного газа в ЕС. Европа при этом готова расширять это сотрудничество. Поскольку отношения с Россия, крупнейшим поставщиком газа в ЕС, необратимо разрушены, мы обращаемся к надёжным поставщиками ЕС, чтобы закрыть этот разрыв. Мы предлагаем Алжиру долгосрочное стратегическое партнёрство", - сказала она.При этом Еврокомиссия отмечала, что Россия больше не крупнейший поставщик газа для ЕС, теперь это Норвегия.
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кадри симсон, алжир (провинция), россия, европа, евросоюз, еврокомиссия
Кадри Симсон, Алжир (провинция), Россия, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия
15:02 11.10.2022
 
Евросоюз заявил о готовности закупать больше газа у Алжира

Еврокомиссар по энергетике Симсон заявила о намерениях ЕС увеличить закупки газа у Алжира

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Евросоюз готов расширить сотрудничество с Алжиром в сфере закупок "голубого топлива" и предлагает стране долгосрочное стратегическое партнёрство, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Алжире, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии.
"Наши отношения основываются на очень прочном фундаменте, Алжир является и продолжает быть очень важным и надёжным экспортером природного газа в ЕС. Европа при этом готова расширять это сотрудничество. Поскольку отношения с Россия, крупнейшим поставщиком газа в ЕС, необратимо разрушены, мы обращаемся к надёжным поставщиками ЕС, чтобы закрыть этот разрыв. Мы предлагаем Алжиру долгосрочное стратегическое партнёрство", - сказала она.
При этом Еврокомиссия отмечала, что Россия больше не крупнейший поставщик газа для ЕС, теперь это Норвегия.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 03:38
WP: Польша набросилась с критикой на союзников, лишившись газа из России
 
Кадри СимсонАлжир (провинция)РоссияЕвропаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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