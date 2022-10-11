https://ria.ru/20221011/gaz-1823126355.html
Евросоюз заявил о готовности закупать больше газа у Алжира
Евросоюз заявил о готовности закупать больше газа у Алжира - РИА Новости, 11.10.2022
Евросоюз заявил о готовности закупать больше газа у Алжира
Евросоюз готов расширить сотрудничество с Алжиром в сфере закупок "голубого топлива" и предлагает стране долгосрочное стратегическое партнёрство, сказала... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:02
2022-10-11T15:02
2022-10-11T15:02
кадри симсон
алжир (провинция)
россия
европа
евросоюз
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:241:3214:2048_1920x0_80_0_0_f276e544394b8422c5813e170ef0e560.jpg
БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Евросоюз готов расширить сотрудничество с Алжиром в сфере закупок "голубого топлива" и предлагает стране долгосрочное стратегическое партнёрство, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Алжире, которая транслировалась на сайте Еврокомиссии."Наши отношения основываются на очень прочном фундаменте, Алжир является и продолжает быть очень важным и надёжным экспортером природного газа в ЕС. Европа при этом готова расширять это сотрудничество. Поскольку отношения с Россия, крупнейшим поставщиком газа в ЕС, необратимо разрушены, мы обращаемся к надёжным поставщиками ЕС, чтобы закрыть этот разрыв. Мы предлагаем Алжиру долгосрочное стратегическое партнёрство", - сказала она.При этом Еврокомиссия отмечала, что Россия больше не крупнейший поставщик газа для ЕС, теперь это Норвегия.
https://ria.ru/20221011/gaz-1822980515.html
алжир (провинция)
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987009_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d6789dea3a12e2939b7be93561f37f30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кадри симсон, алжир (провинция), россия, европа, евросоюз, еврокомиссия
Кадри Симсон, Алжир (провинция), Россия, Европа, Евросоюз, Еврокомиссия
Евросоюз заявил о готовности закупать больше газа у Алжира
Еврокомиссар по энергетике Симсон заявила о намерениях ЕС увеличить закупки газа у Алжира