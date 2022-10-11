https://ria.ru/20221011/gaz-1822995953.html
В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Боррель
В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Боррель - РИА Новости, 11.10.2022
В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Боррель
Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:13
2022-10-11T09:13
2022-10-11T11:10
в мире
жозеп боррель
россия
европа
евросоюз
цены на нефть
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России. "Больше нет источников, никто не сможет продать то количество газа, в котором нуждается Европа, по той же цене, по которой его продавала Россия, и они это прекрасно знают", — написал один из комментаторов. "Все так и было, пока мы решительно не отказались от этого, чтобы служить разваливающейся империи США на ее смертном одре", — поддержал другой. "Почему бы просто не относиться к своему торговому партнеру как к партнеру, а не как к врагу?" — спросил третий. "Итак, он наконец осознает, что он и его некомпетентные коллеги спустили благополучие ЕС в унитаз", — отметил пользователь. "Идиот. Так почему же вы позволили разжигающим конфликт неоконсерваторам в США повести ЕС по примитивному пути экономического разрушения, который вскоре приведет к восстанию на выборах? Россия не представляла угрозы для ЕС. Это было угрозой гегемонии и империализму США", — заключил читатель. Накануне вечером на встрече с послами Евросоюза Боррель признал, что европейское благополучие держалось на дешевых российских энергоносителях и что теперь экономику ЕС ждет реструктуризация. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав резкий рост инфляции и подорожание топлива и продуктов питания. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.
https://ria.ru/20221004/evropa-1821285164.html
https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html
https://ria.ru/20220912/srednevekove-1816346729.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, россия, европа, евросоюз, цены на нефть
В мире, Жозеп Боррель, Россия, Европа, Евросоюз, Цены на нефть
09:13 11.10.2022 (обновлено: 11:10 11.10.2022)
В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Боррель
Пользователи Twitter обвинили Борреля в некомпетентности после слов о российском газе
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Пользователи Twitter
активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России.
"Больше нет источников, никто не сможет продать то количество газа, в котором нуждается Европа, по той же цене, по которой его продавала Россия, и они это прекрасно знают", — написал один из комментаторов.
"Все так и было, пока мы решительно не отказались от этого, чтобы служить разваливающейся империи США на ее смертном одре", — поддержал другой.
"Почему бы просто не относиться к своему торговому партнеру как к партнеру, а не как к врагу?" — спросил третий.
"Итак, он наконец осознает, что он и его некомпетентные коллеги спустили благополучие ЕС в унитаз", — отметил пользователь.
"Идиот. Так почему же вы позволили разжигающим конфликт неоконсерваторам в США повести ЕС по примитивному пути экономического разрушения, который вскоре приведет к восстанию на выборах? Россия не представляла угрозы для ЕС. Это было угрозой гегемонии и империализму США", — заключил читатель.
Накануне вечером на встрече с послами Евросоюза Боррель признал, что европейское благополучие держалось на дешевых российских энергоносителях и что теперь экономику ЕС ждет реструктуризация.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины
Запад усилил санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав резкий рост инфляции и подорожание топлива и продуктов питания.
Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа
сама зашла в санкционный тупик.