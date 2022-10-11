https://ria.ru/20221011/gaz-1822995953.html

В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Боррель

В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Боррель - РИА Новости, 11.10.2022

В Сети поприветствовали правду о России, которую неожиданно сказал Боррель

Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:13

2022-10-11T09:13

2022-10-11T11:10

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жозеп боррель

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цены на нефть

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что благополучие Европейского союза базировалось на дешевой энергии из России. "Больше нет источников, никто не сможет продать то количество газа, в котором нуждается Европа, по той же цене, по которой его продавала Россия, и они это прекрасно знают", — написал один из комментаторов. "Все так и было, пока мы решительно не отказались от этого, чтобы служить разваливающейся империи США на ее смертном одре", — поддержал другой. "Почему бы просто не относиться к своему торговому партнеру как к партнеру, а не как к врагу?" — спросил третий. "Итак, он наконец осознает, что он и его некомпетентные коллеги спустили благополучие ЕС в унитаз", — отметил пользователь. "Идиот. Так почему же вы позволили разжигающим конфликт неоконсерваторам в США повести ЕС по примитивному пути экономического разрушения, который вскоре приведет к восстанию на выборах? Россия не представляла угрозы для ЕС. Это было угрозой гегемонии и империализму США", — заключил читатель. Накануне вечером на встрече с послами Евросоюза Боррель признал, что европейское благополучие держалось на дешевых российских энергоносителях и что теперь экономику ЕС ждет реструктуризация. После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Но это обернулось проблемами для самих США и Европы, спровоцировав резкий рост инфляции и подорожание топлива и продуктов питания. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а его основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, по словам главы государства, подорвать финансовую стабильность России не удалось, а Европа сама зашла в санкционный тупик.

https://ria.ru/20221004/evropa-1821285164.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820707329.html

https://ria.ru/20220912/srednevekove-1816346729.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, жозеп боррель, россия, европа, евросоюз, цены на нефть