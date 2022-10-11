WP: Польша набросилась с критикой на союзников, лишившись газа из России
WP: Моравецкий обвинил Осло в попытке нажиться на газе после снижения поставок из России
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России, пишет Washington Post.
Газета отметила, что многие европейцы критикуют скандинавскую страну, которая резко увеличила доходы после начала боевых действий на Украине.
"Критики называют доходы с продажи энергоресурсов неприличными. Премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться ее "чрезмерными, гигантскими" доходами с Украиной, обвинив Осло в косвенной наживе на конфликте", — говорится в статье.
После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. Ситуацию усугубила остановка основного российского газопровода, снабжавшего континент. Экспорт газа по "Северному потоку" полностью прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". В России отметили, что газоперекачивающие агрегаты Siemens не удастся отремонтировать из-за ограничительных мер.
В конце сентября на магистралях "Северных потоков" произошли утечки. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.