https://ria.ru/20221011/gaz-1822980515.html

WP: Польша набросилась с критикой на союзников, лишившись газа из России

WP: Польша набросилась с критикой на союзников, лишившись газа из России - РИА Новости, 11.10.2022

WP: Польша набросилась с критикой на союзников, лишившись газа из России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России, пишет Washington Post. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T03:38

2022-10-11T03:38

2022-10-11T03:38

матеуш моравецкий

европа

россия

украина

siemens

евросоюз

северный поток

в мире

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России, пишет Washington Post.Газета отметила, что многие европейцы критикуют скандинавскую страну, которая резко увеличила доходы после начала боевых действий на Украине.Издание подчеркнуло, что Осло не согласно с упреками в свой адрес, указывая на поддержку санкций ЕС, выделение военной помощи Киеву, а также поддержку самой Европы газом.После начала специальной военной операции на Украине западные страны ввели санкции против Москвы. Это погрузило Европу в экономический и энергетический кризис, привело к росту цен на топливо и продукты питания. Ситуацию усугубила остановка основного российского газопровода, снабжавшего континент. Экспорт газа по "Северному потоку" полностью прекратился в конце августа из-за неисправности ключевой турбины на компрессорной станции "Портовая". В России отметили, что газоперекачивающие агрегаты Siemens не удастся отремонтировать из-за ограничительных мер.В конце сентября на магистралях "Северных потоков" произошли утечки. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков". Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.

https://ria.ru/20221010/erdogan-1822685810.html

https://ria.ru/20221005/gaz-1821797452.html

европа

россия

украина

норвегия

польша

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матеуш моравецкий, европа, россия, украина, siemens, евросоюз, северный поток, в мире, экономика, норвегия, польша