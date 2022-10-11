Глава ведущей партии Европарламента указал на ошибку ЕС в газовом вопросе
Председатель ЕНБ Вебер заявил, что страны ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно
Трубопровод. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Страны ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно, что не способствует снижению цен на энергоносители, заявил председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в беседе с Waz
Немецкий политик отметил, что сейчас европейские страны по очереди "стучатся в дверь Катара или Объединенных Арабских Эмиратов", повышая тем самым спрос и цену на газ.
"Европейцы предлагают все более высокие цены и перебивают ставки друг друга. Страны ЕС должны наконец сформировать торговое сообщество", — подчеркнул Вебер.
Он призвал членов Евросоюза начать переговоры по заключению долгосрочных контрактов с другими странами для снижения цен.
"ЕС должен предложить долгосрочные контракты, чтобы взамен значительно снизить текущие цены", — поделился мнением политик.
Манфред Вебер указал, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы снижение цены на газ привело к увеличению потребления.
"Чтобы сэкономить, нужно сделать больше", — резюмировал он.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.