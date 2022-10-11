https://ria.ru/20221011/gaz-1822979146.html

Глава ведущей партии Европарламента указал на ошибку ЕС в газовом вопросе

Глава ведущей партии Европарламента указал на ошибку ЕС в газовом вопросе - РИА Новости, 11.10.2022

Глава ведущей партии Европарламента указал на ошибку ЕС в газовом вопросе

Страны ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно, что не способствует снижению цен на энергоносители, заявил председатель Европейской народной партии в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T02:44

2022-10-11T02:44

2022-10-11T02:44

манфред вебер

евросоюз

европарламент

европейская народная партия

катар

в мире

оаэ

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Страны ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно, что не способствует снижению цен на энергоносители, заявил председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в беседе с WazНемецкий политик отметил, что сейчас европейские страны по очереди "стучатся в дверь Катара или Объединенных Арабских Эмиратов", повышая тем самым спрос и цену на газ.Он призвал членов Евросоюза начать переговоры по заключению долгосрочных контрактов с другими странами для снижения цен."ЕС должен предложить долгосрочные контракты, чтобы взамен значительно снизить текущие цены", — поделился мнением политик.Манфред Вебер указал, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы снижение цены на газ привело к увеличению потребления.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.

https://ria.ru/20221010/erdogan-1822685810.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

манфред вебер, евросоюз, европарламент, европейская народная партия, катар, в мире, оаэ