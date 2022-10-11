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Глава ведущей партии Европарламента указал на ошибку ЕС в газовом вопросе - РИА Новости, 11.10.2022
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Глава ведущей партии Европарламента указал на ошибку ЕС в газовом вопросе
Глава ведущей партии Европарламента указал на ошибку ЕС в газовом вопросе - РИА Новости, 11.10.2022
Глава ведущей партии Европарламента указал на ошибку ЕС в газовом вопросе
Страны ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно, что не способствует снижению цен на энергоносители, заявил председатель Европейской народной партии в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T02:44
2022-10-11T02:44
манфред вебер
евросоюз
европарламент
европейская народная партия
катар
в мире
оаэ
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Страны ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно, что не способствует снижению цен на энергоносители, заявил председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в беседе с WazНемецкий политик отметил, что сейчас европейские страны по очереди "стучатся в дверь Катара или Объединенных Арабских Эмиратов", повышая тем самым спрос и цену на газ.Он призвал членов Евросоюза начать переговоры по заключению долгосрочных контрактов с другими странами для снижения цен."ЕС должен предложить долгосрочные контракты, чтобы взамен значительно снизить текущие цены", — поделился мнением политик.Манфред Вебер указал, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы снижение цены на газ привело к увеличению потребления.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
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манфред вебер, евросоюз, европарламент, европейская народная партия, катар, в мире, оаэ
Манфред Вебер, Евросоюз, Европарламент, Европейская народная партия, Катар, В мире, ОАЭ
02:44 11.10.2022
 
Глава ведущей партии Европарламента указал на ошибку ЕС в газовом вопросе

Председатель ЕНБ Вебер заявил, что страны ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Трубопровод. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Страны ЕС выстраивают свою газовую политику разобщенно, что не способствует снижению цен на энергоносители, заявил председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер в беседе с Waz
Немецкий политик отметил, что сейчас европейские страны по очереди "стучатся в дверь Катара или Объединенных Арабских Эмиратов", повышая тем самым спрос и цену на газ.
"Европейцы предлагают все более высокие цены и перебивают ставки друг друга. Страны ЕС должны наконец сформировать торговое сообщество", — подчеркнул Вебер.
Он призвал членов Евросоюза начать переговоры по заключению долгосрочных контрактов с другими странами для снижения цен.
"ЕС должен предложить долгосрочные контракты, чтобы взамен значительно снизить текущие цены", — поделился мнением политик.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 04:39
Эрдоган предупредил о последствиях ограничения поставок газа в Европу
Манфред Вебер указал, что ни в коем случае нельзя допускать, чтобы снижение цены на газ привело к увеличению потребления.
"Чтобы сэкономить, нужно сделать больше", — резюмировал он.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. В США и европейских государствах также наблюдается рекордная за десятилетия инфляция.
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Манфред ВеберЕвросоюзЕвропарламентЕвропейская народная партияКатарВ миреОАЭ
 
 
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