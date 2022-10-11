https://ria.ru/20221011/gabbard-1823148514.html

Бывшая соперница Байдена на выборах решила выйти из Демократической партии

Бывшая соперница Байдена на выборах решила выйти из Демократической партии - РИА Новости, 11.10.2022

Бывшая соперница Байдена на выборах решила выйти из Демократической партии

Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард заявила, что не может оставаться в Демократической партии США, втягивающей страну в ядерный... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:10

2022-10-11T16:10

2022-10-11T16:10

в мире

сша

джо байден

демократическая партия сша

тулси габбард

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард заявила, что не может оставаться в Демократической партии США, втягивающей страну в ядерный конфликт."Я больше не могу оставаться в нынешней Демократической партии", - сказала Габбард в распространенном видеообращении.Она подчеркнула, что партию "полностью контролирует элитарная клика подстрекателей войны", которая разделяет людей, подрывает свободы, защищает преступников, преследует оппонентов."И более всего - втягивает нас в ядерную войну", - сказала она.Она призвала коллег присоединиться к ней и выйти из партии.Габбард была соперницей Джо Байдена на президентских выборах 2020 года в борьбе за демократическую номинацию.

https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, джо байден, демократическая партия сша, тулси габбард