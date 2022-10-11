https://ria.ru/20221011/gabbard-1823148514.html
Бывшая соперница Байдена на выборах решила выйти из Демократической партии
Бывшая соперница Байдена на выборах решила выйти из Демократической партии - РИА Новости, 11.10.2022
Бывшая соперница Байдена на выборах решила выйти из Демократической партии
Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард заявила, что не может оставаться в Демократической партии США, втягивающей страну в ядерный... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:10
2022-10-11T16:10
2022-10-11T16:10
в мире
сша
джо байден
демократическая партия сша
тулси габбард
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард заявила, что не может оставаться в Демократической партии США, втягивающей страну в ядерный конфликт."Я больше не могу оставаться в нынешней Демократической партии", - сказала Габбард в распространенном видеообращении.Она подчеркнула, что партию "полностью контролирует элитарная клика подстрекателей войны", которая разделяет людей, подрывает свободы, защищает преступников, преследует оппонентов."И более всего - втягивает нас в ядерную войну", - сказала она.Она призвала коллег присоединиться к ней и выйти из партии.Габбард была соперницей Джо Байдена на президентских выборах 2020 года в борьбе за демократическую номинацию.
https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html
https://ria.ru/20221010/politika-1822285527.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, демократическая партия сша, тулси габбард
В мире, США, Джо Байден, Демократическая партия США, Тулси Габбард
Бывшая соперница Байдена на выборах решила выйти из Демократической партии
Экс-соперница Байдена на выборах Габбард решила выйти из "втягивающей в войну" Демпартии
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости.
Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард заявила
, что не может оставаться в Демократической партии США, втягивающей страну в ядерный конфликт.
"Я больше не могу оставаться в нынешней Демократической партии", - сказала Габбард в распространенном видеообращении.
Она подчеркнула, что партию "полностью контролирует элитарная клика подстрекателей войны", которая разделяет людей, подрывает свободы, защищает преступников, преследует оппонентов.
"И более всего - втягивает нас в ядерную войну", - сказала она.
Она призвала коллег присоединиться к ней и выйти из партии.
Габбард была соперницей Джо Байдена на президентских выборах 2020 года в борьбе за демократическую номинацию.