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Бывшая соперница Байдена на выборах решила выйти из Демократической партии - РИА Новости, 11.10.2022
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Бывшая соперница Байдена на выборах решила выйти из Демократической партии
Бывшая соперница Байдена на выборах решила выйти из Демократической партии - РИА Новости, 11.10.2022
Бывшая соперница Байдена на выборах решила выйти из Демократической партии
Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард заявила, что не может оставаться в Демократической партии США, втягивающей страну в ядерный... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:10
2022-10-11T16:10
в мире
сша
джо байден
демократическая партия сша
тулси габбард
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард заявила, что не может оставаться в Демократической партии США, втягивающей страну в ядерный конфликт."Я больше не могу оставаться в нынешней Демократической партии", - сказала Габбард в распространенном видеообращении.Она подчеркнула, что партию "полностью контролирует элитарная клика подстрекателей войны", которая разделяет людей, подрывает свободы, защищает преступников, преследует оппонентов."И более всего - втягивает нас в ядерную войну", - сказала она.Она призвала коллег присоединиться к ней и выйти из партии.Габбард была соперницей Джо Байдена на президентских выборах 2020 года в борьбе за демократическую номинацию.
https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html
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в мире, сша, джо байден, демократическая партия сша, тулси габбард
В мире, США, Джо Байден, Демократическая партия США, Тулси Габбард
16:10 11.10.2022
 
Бывшая соперница Байдена на выборах решила выйти из Демократической партии

Экс-соперница Байдена на выборах Габбард решила выйти из "втягивающей в войну" Демпартии

© AP Photo / John MinchilloАмериканский политик Тулси Габбард
Американский политик Тулси Габбард - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / John Minchillo
Американский политик Тулси Габбард. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. Бывшая член палаты представителей конгресса США Талси Габбард заявила, что не может оставаться в Демократической партии США, втягивающей страну в ядерный конфликт.
"Я больше не могу оставаться в нынешней Демократической партии", - сказала Габбард в распространенном видеообращении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00
Американцы не понимают, кто ими управляет
Она подчеркнула, что партию "полностью контролирует элитарная клика подстрекателей войны", которая разделяет людей, подрывает свободы, защищает преступников, преследует оппонентов.
"И более всего - втягивает нас в ядерную войну", - сказала она.
Она призвала коллег присоединиться к ней и выйти из партии.
Габбард была соперницей Джо Байдена на президентских выборах 2020 года в борьбе за демократическую номинацию.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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"Как полный дурак". Байдена подсадили на нефтяную иглу
 
В миреСШАДжо БайденДемократическая партия СШАТулси Габбард
 
 
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