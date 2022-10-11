18:15 11.10.2022 (обновлено: 19:02 11.10.2022)
G7 продолжит выполнять запросы Украины по поставкам военной техники
G7 будет прилагать усилия, чтобы выполнять запросы Украины по поставкам военной техники
© AP Photo / Jonathan ErnstЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
© AP Photo / Jonathan Ernst
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. G7 продолжит координировать усилия, чтобы выполнять запросы Украины по поставкам военной техники, заявили члены Большой семерки по итогам прошедшего во вторник заседания.
"Мы продолжим координировать усилия для обеспечения срочных потребностей Украины в военном и оборонительном оборудовании", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи, прошедшей в виртуальном формате.
Заседание глав стран-членов Большой семерки прошло по инициативе Украины. Стороны вновь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы и заявили о намерении призвать российское руководство к ответственности.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.