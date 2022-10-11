https://ria.ru/20221011/g7-1823201038.html

G7 продолжит выполнять запросы Украины по поставкам военной техники

G7 продолжит выполнять запросы Украины по поставкам военной техники - РИА Новости, 11.10.2022

G7 продолжит выполнять запросы Украины по поставкам военной техники

G7 продолжит координировать усилия, чтобы выполнять запросы Украины по поставкам военной техники, заявили члены Большой семерки по итогам прошедшего во вторник... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:15

2022-10-11T18:15

2022-10-11T19:02

специальная военная операция на украине

в мире

украина

g7

цены на нефть

сергей рябков

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798261732_700:510:3084:1851_1920x0_80_0_0_b4c004fdb4e5a15f4423c5a7e0d6307d.jpg

ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. G7 продолжит координировать усилия, чтобы выполнять запросы Украины по поставкам военной техники, заявили члены Большой семерки по итогам прошедшего во вторник заседания.Заседание глав стран-членов Большой семерки прошло по инициативе Украины. Стороны вновь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы и заявили о намерении призвать российское руководство к ответственности.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, украина, g7, цены на нефть, сергей рябков, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, москва, нато