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G7 продолжит выполнять запросы Украины по поставкам военной техники - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/g7-1823201038.html
G7 продолжит выполнять запросы Украины по поставкам военной техники
G7 продолжит выполнять запросы Украины по поставкам военной техники - РИА Новости, 11.10.2022
G7 продолжит выполнять запросы Украины по поставкам военной техники
G7 продолжит координировать усилия, чтобы выполнять запросы Украины по поставкам военной техники, заявили члены Большой семерки по итогам прошедшего во вторник... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:15
2022-10-11T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
цены на нефть
сергей рябков
сергей лавров
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. G7 продолжит координировать усилия, чтобы выполнять запросы Украины по поставкам военной техники, заявили члены Большой семерки по итогам прошедшего во вторник заседания.Заседание глав стран-членов Большой семерки прошло по инициативе Украины. Стороны вновь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы и заявили о намерении призвать российское руководство к ответственности.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, g7, цены на нефть, сергей рябков, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, москва, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, G7, Цены на нефть, Сергей Рябков, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Россия, Москва, НАТО
18:15 11.10.2022 (обновлено: 19:02 11.10.2022)
 
G7 продолжит выполнять запросы Украины по поставкам военной техники

G7 будет прилагать усилия, чтобы выполнять запросы Украины по поставкам военной техники

© AP Photo / Jonathan ErnstЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. G7 продолжит координировать усилия, чтобы выполнять запросы Украины по поставкам военной техники, заявили члены Большой семерки по итогам прошедшего во вторник заседания.
"Мы продолжим координировать усилия для обеспечения срочных потребностей Украины в военном и оборонительном оборудовании", - говорится в совместном заявлении по итогам встречи, прошедшей в виртуальном формате.
Заседание глав стран-членов Большой семерки прошло по инициативе Украины. Стороны вновь заявили о поддержке Киева, осудили действия Москвы и заявили о намерении призвать российское руководство к ответственности.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил РИА Новости, что Москва предупреждает Вашингтон и другие западные столицы об опасности неконтролируемой эскалации, из-за все большей вовлеченности США и Европы в конфликт вокруг Украины Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричные.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаG7Цены на нефтьСергей РябковСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)РоссияМоскваНАТО
 
 
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