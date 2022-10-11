https://ria.ru/20221011/g7-1823197653.html

G7 осудила любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры

G7 осудила любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2022

G7 осудила любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры

G7 осуждает любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры и приветствует расследование по ЧП на газопроводах "Северный поток", говорится документе РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:07

2022-10-11T18:07

2022-10-11T18:30

в мире

g7

специальная военная операция на украине

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дания

балтийское море

генеральная прокуратура рф

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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. G7 осуждает любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры и приветствует расследование по ЧП на газопроводах "Северный поток", говорится документе G7."Мы глубоко встревожены намеренным повреждением трубопровода "Северный поток" в международных водах Балтийского моря, решительно осуждаем намеренное разрушение критически важной инфраструктуры. Мы приветствуем ведущееся расследование", - говорится в одном из пунктов совместного заявления Большой семерки, опубликованного по итогам экстренного заседания.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

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балтийское море

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, g7, мария захарова, россия, дания, балтийское море, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"