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G7 осудила любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/g7-1823197653.html
G7 осудила любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры
G7 осудила любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры - РИА Новости, 11.10.2022
G7 осудила любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры
G7 осуждает любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры и приветствует расследование по ЧП на газопроводах "Северный поток", говорится документе РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:07
2022-10-11T18:30
в мире
g7
специальная военная операция на украине
мария захарова
россия
дания
балтийское море
генеральная прокуратура рф
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. G7 осуждает любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры и приветствует расследование по ЧП на газопроводах "Северный поток", говорится документе G7."Мы глубоко встревожены намеренным повреждением трубопровода "Северный поток" в международных водах Балтийского моря, решительно осуждаем намеренное разрушение критически важной инфраструктуры. Мы приветствуем ведущееся расследование", - говорится в одном из пунктов совместного заявления Большой семерки, опубликованного по итогам экстренного заседания.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
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дания
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в мире, g7, мария захарова, россия, дания, балтийское море, генеральная прокуратура рф, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
В мире, G7, Специальная военная операция на Украине, Мария Захарова, Россия, Дания, Балтийское море, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
18:07 11.10.2022 (обновлено: 18:30 11.10.2022)
 
G7 осудила любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры

Лидеры G7 осудили любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры

© AP Photo / Jonathan ErnstЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
Лидеры Большой семерки на саммите G7 в Германии - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. G7 осуждает любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры и приветствует расследование по ЧП на газопроводах "Северный поток", говорится документе G7.
"Мы глубоко встревожены намеренным повреждением трубопровода "Северный поток" в международных водах Балтийского моря, решительно осуждаем намеренное разрушение критически важной инфраструктуры. Мы приветствуем ведущееся расследование", - говорится в одном из пунктов совместного заявления Большой семерки, опубликованного по итогам экстренного заседания.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреG7Мария ЗахароваРоссияДанияБалтийское мореГенеральная прокуратура РФСеверный потокСеверный поток — 2Авария на "Северных потоках"
 
 
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