18:07 11.10.2022 (обновлено: 18:30 11.10.2022)
G7 осудила любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры
Лидеры G7 осудили любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры
© AP Photo / Jonathan ErnstЛидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии
© AP Photo / Jonathan Ernst
Лидеры "Большой семерки" на саммите G7 в Германии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. G7 осуждает любое преднамеренное повреждение критической инфраструктуры и приветствует расследование по ЧП на газопроводах "Северный поток", говорится документе G7.
"Мы глубоко встревожены намеренным повреждением трубопровода "Северный поток" в международных водах Балтийского моря, решительно осуждаем намеренное разрушение критически важной инфраструктуры. Мы приветствуем ведущееся расследование", - говорится в одном из пунктов совместного заявления Большой семерки, опубликованного по итогам экстренного заседания.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Ранее министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении России к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.