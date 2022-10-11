https://ria.ru/20221011/g7-1823150736.html

Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву

Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву - РИА Новости, 11.10.2022

Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву

В заявлении G7 нет конкретных шагов для помощи Украине на фоне недавних ракетных обстрелов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:20

2022-10-11T16:20

2022-10-11T16:42

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киев

g7

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В заявлении G7 нет конкретных шагов для помощи Украине на фоне недавних ракетных обстрелов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления."Страны не предложили каких-либо конкретных мер <...> или оружия", — говорится в сообщении.При этом они пообещали предоставлять Киеву "финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку <...> столько, сколько потребуется".Также государства предупредили Москву о том, что за любым нападением на западную инфраструктуру последует "единый и решительный ответ".Накануне, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщили о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Сегодня удары продолжились.Как отмечал президент России Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно".Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, g7, украина, владимир зеленский