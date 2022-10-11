16:20 11.10.2022 (обновлено: 16:42 11.10.2022)
Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву
Блумберг: страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву на фоне недавних обстрелов
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В заявлении G7 нет конкретных шагов для помощи Украине на фоне недавних ракетных обстрелов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.
"Страны не предложили каких-либо конкретных мер <...> или оружия", — говорится в сообщении.
При этом они пообещали предоставлять Киеву "финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку <...> столько, сколько потребуется".
Также государства предупредили Москву о том, что за любым нападением на западную инфраструктуру последует "единый и решительный ответ".
Накануне, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщили о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Сегодня удары продолжились.
Как отмечал президент России Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно".
Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".