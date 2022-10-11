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Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву - РИА Новости, 11.10.2022
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Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву
Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву - РИА Новости, 11.10.2022
Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву
В заявлении G7 нет конкретных шагов для помощи Украине на фоне недавних ракетных обстрелов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:20
2022-10-11T16:42
в мире
киев
g7
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В заявлении G7 нет конкретных шагов для помощи Украине на фоне недавних ракетных обстрелов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления."Страны не предложили каких-либо конкретных мер &lt;...&gt; или оружия", — говорится в сообщении.При этом они пообещали предоставлять Киеву "финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку &lt;...&gt; столько, сколько потребуется".Также государства предупредили Москву о том, что за любым нападением на западную инфраструктуру последует "единый и решительный ответ".Накануне, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщили о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Сегодня удары продолжились.Как отмечал президент России Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно".Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
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в мире, киев, g7, украина, владимир зеленский
В мире, Киев, G7, Украина, Владимир Зеленский
16:20 11.10.2022 (обновлено: 16:42 11.10.2022)
 
Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву

Блумберг: страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву на фоне недавних обстрелов

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В заявлении G7 нет конкретных шагов для помощи Украине на фоне недавних ракетных обстрелов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления.
"Страны не предложили каких-либо конкретных мер <...> или оружия", — говорится в сообщении.
При этом они пообещали предоставлять Киеву "финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку <...> столько, сколько потребуется".
Также государства предупредили Москву о том, что за любым нападением на западную инфраструктуру последует "единый и решительный ответ".
Американские ракеты Patriot в Польше - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
14:33Специальная военная операция на Украине
Песков: поставка США ПВО Киеву сделает конфликт болезненней для Украины
Накануне, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщили о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране — от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Сегодня удары продолжились.
Как отмечал президент России Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно".
Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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В миреКиевG7УкраинаВладимир Зеленский
 
 
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