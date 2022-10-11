15:38 11.10.2022 (обновлено: 16:00 11.10.2022)
Лидеры G7 проводят заседание по Украине в режиме видеоконференции
Лидеры G7 начали внеочередное заседание по Украине в режиме видеоконференции
© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" начали внеочередное заседание по видеосвязи, чтобы обсудить последствия массированных ударов по украинским объектам.
Как сообщил ранее журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, онлайн-встреча G7 проходит на уровне глав государств и правительств. Президент Украины Владимир Зеленский подключится к конференции в качестве гостя в самом начале.
При этом, как отметил представитель кабмина ФРГ, участники конференции вряд ли будут обсуждать поставки оружия Киеву. По его словам, для этого существует, например, формат Рамштайна, в котором принимают участие не только страны G7.
На саммите представители "Большой семерки" в первую очередь займутся "вопросом последствий недавней эскалации на Украине". Также участники встречи обсудят темы энергетики и связанные с этим вопросы цен.
Страны G7 решили провести внеочередное заседание после того, как накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Москве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры.
На Украине сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. В столице страны ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. В нескольких регионах пропало электроснабжение. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги". Президент Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
Вчера, 14:53В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита G7