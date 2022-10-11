https://ria.ru/20221011/g7-1823138789.html

Лидеры G7 проводят заседание по Украине в режиме видеоконференции

Лидеры G7 проводят заседание по Украине в режиме видеоконференции - РИА Новости, 11.10.2022

Лидеры G7 проводят заседание по Украине в режиме видеоконференции

Лидеры стран "Большой семерки" начали внеочередное заседание по видеосвязи, чтобы обсудить последствия массированных ударов по украинским объектам. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:38

2022-10-11T15:38

2022-10-11T16:00

в мире

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Лидеры стран "Большой семерки" начали внеочередное заседание по видеосвязи, чтобы обсудить последствия массированных ударов по украинским объектам.Как сообщил ранее журналистам представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, онлайн-встреча G7 проходит на уровне глав государств и правительств. Президент Украины Владимир Зеленский подключится к конференции в качестве гостя в самом начале.При этом, как отметил представитель кабмина ФРГ, участники конференции вряд ли будут обсуждать поставки оружия Киеву. По его словам, для этого существует, например, формат Рамштайна, в котором принимают участие не только страны G7.На саммите представители "Большой семерки" в первую очередь займутся "вопросом последствий недавней эскалации на Украине". Также участники встречи обсудят темы энергетики и связанные с этим вопросы цен.Страны G7 решили провести внеочередное заседание после того, как накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. В Москве подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами, и другие нападения на объекты инфраструктуры.На Украине сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. В столице страны ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. В нескольких регионах пропало электроснабжение. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги". Президент Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.

https://ria.ru/20221011/g20-1823128325.html

https://ria.ru/20221011/udar-1823135288.html

https://ria.ru/20221011/postavki-1823123619.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, g7, украина, владимир зеленский, германия, россия, владимир путин