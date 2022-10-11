https://ria.ru/20221011/g20-1823128325.html
Глава МИД Индонезии подтвердила присутствие Путина и Зеленского на G20
Глава МИД Индонезии подтвердила присутствие Путина и Зеленского на G20 - РИА Новости, 11.10.2022
Глава МИД Индонезии подтвердила присутствие Путина и Зеленского на G20
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:09
2022-10-11T15:09
2022-10-11T15:44
в мире
индонезия
россия
бали
большая двадцатка
саммит g20
ретно марсуди
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали, сообщил портал Okezone.Она отметила, что "текущая мировая ситуация нестабильна", но ее ведомство "продолжает налаживать связь с главами двух государств".Министр также отметила, что правительство Индонезии приложило максимум усилий, чтобы все приглашенные страны смогли принять участие в саммите G20.Встреча на высшем уровне пройдет на острове Бали 15-16 ноября.Как сообщал Владимир Путин, он получил приглашение на саммит, но примет решение о личном участии исходя из того, как будет складываться обстановка.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на минувшей неделе заявил, что президент Украины окончательного решения о поездке еще не принял.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, бали, большая двадцатка, саммит g20, ретно марсуди, владимир путин, владимир зеленский, украина
В мире, Индонезия, Россия, Бали, Большая двадцатка, Саммит G20, Ретно Марсуди, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина
15:09 11.10.2022 (обновлено: 15:44 11.10.2022)
Глава МИД Индонезии подтвердила присутствие Путина и Зеленского на G20
Okezone: глава МИД Индонезии подтвердила присутствие Путина и Зеленского на саммите G20
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали, сообщил портал Okezone.
"Ответ на наше приглашение все еще положительный", — сказала глава МИД на пресс-конференции в Джакарте
.
Она отметила, что "текущая мировая ситуация нестабильна", но ее ведомство "продолжает налаживать связь с главами двух государств".
Министр также отметила, что правительство Индонезии приложило максимум усилий, чтобы все приглашенные страны смогли принять участие в саммите G20.
Встреча на высшем уровне пройдет на острове Бали 15-16 ноября.
Как сообщал Владимир Путин, он получил приглашение на саммит, но примет решение о личном участии исходя из того, как будет складываться обстановка.
Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на минувшей неделе заявил, что президент Украины окончательного решения о поездке еще не принял.