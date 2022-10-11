https://ria.ru/20221011/g20-1823128325.html

Глава МИД Индонезии подтвердила присутствие Путина и Зеленского на G20

Глава МИД Индонезии подтвердила присутствие Путина и Зеленского на G20 - РИА Новости, 11.10.2022

Глава МИД Индонезии подтвердила присутствие Путина и Зеленского на G20

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:09

2022-10-11T15:09

2022-10-11T15:44

в мире

индонезия

россия

бали

большая двадцатка

саммит g20

ретно марсуди

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди подтвердила, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский примут участие в саммите G20 на Бали, сообщил портал Okezone.Она отметила, что "текущая мировая ситуация нестабильна", но ее ведомство "продолжает налаживать связь с главами двух государств".Министр также отметила, что правительство Индонезии приложило максимум усилий, чтобы все приглашенные страны смогли принять участие в саммите G20.Встреча на высшем уровне пройдет на острове Бали 15-16 ноября.Как сообщал Владимир Путин, он получил приглашение на саммит, но примет решение о личном участии исходя из того, как будет складываться обстановка.Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров на минувшей неделе заявил, что президент Украины окончательного решения о поездке еще не принял.

https://ria.ru/20221011/zelenskiy-1823110612.html

индонезия

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Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, россия, бали, большая двадцатка, саммит g20, ретно марсуди, владимир путин, владимир зеленский, украина