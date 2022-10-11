https://ria.ru/20221011/g20-1823092212.html

Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на G20

Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на G20 - РИА Новости, 11.10.2022

Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на G20

Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20, если поступит предложение, Москва его рассмотрит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:28

2022-10-11T13:28

2022-10-11T13:53

большая двадцатка

сергей лавров

россия

сша

владимир путин

джо байден

саммит g20

бали

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20, если поступит предложение, Москва его рассмотрит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных контактах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена на саммите."Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать", - сказал Лавров в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".Ближайший саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15–16 ноября.

https://ria.ru/20221006/bayden-1822035403.html

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сша

бали

индонезия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

большая двадцатка, сергей лавров, россия, сша, владимир путин, джо байден, саммит g20, бали, индонезия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)