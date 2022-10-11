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Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на G20 - РИА Новости, 11.10.2022
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Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на G20
Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на G20 - РИА Новости, 11.10.2022
Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на G20
Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20, если поступит предложение, Москва его рассмотрит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:28
2022-10-11T13:53
большая двадцатка
сергей лавров
россия
сша
владимир путин
джо байден
саммит g20
бали
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20, если поступит предложение, Москва его рассмотрит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных контактах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена на саммите."Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать", - сказал Лавров в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".Ближайший саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15–16 ноября.
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Владимир Лаврентьев
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большая двадцатка, сергей лавров, россия, сша, владимир путин, джо байден, саммит g20, бали, индонезия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Большая двадцатка, Сергей Лавров, Россия, США, Владимир Путин, Джо Байден, Саммит G20, Бали, Индонезия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:28 11.10.2022 (обновлено: 13:53 11.10.2022)
 
Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на G20

Глава МИД России Лавров допустил возможность переговоров Путина и Байдена на саммите G20

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Россия не отказывается от переговоров с США на полях саммита G20, если поступит предложение, Москва его рассмотрит, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможных контактах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена на саммите.
"Мы же многократно говорим о том, что никогда мы от встреч не отказываемся, и если поступит предложение, тогда мы будем его рассматривать", - сказал Лавров в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Ближайший саммит G20 пройдет в Индонезии, на острове Бали, 15–16 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 17:33
Байден ответил на вопрос о возможности встречи с Путиным на G20
 
Большая двадцаткаСергей ЛавровРоссияСШАВладимир ПутинДжо БайденСаммит G20БалиИндонезияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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