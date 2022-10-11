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В Белоруссии заявили, что Польша замедлила пропуск фур через границу

В Белоруссии заявили, что Польша замедлила пропуск фур через границу - РИА Новости, 11.10.2022

В Белоруссии заявили, что Польша замедлила пропуск фур через границу

Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польская сторона замедлила пропуск фур через границу на свою территорию. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:50

2022-10-11T11:50

2022-10-11T11:50

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МИНСК, 11 окт – РИА Новости. Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что польская сторона замедлила пропуск фур через границу на свою территорию."Польская сторона замедлила оформление - пропускает по одной фуре в час", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что наибольшее количество грузовиков на въезд в ЕС зафиксировано перед польским сопредельным погранпереходом Бобровники (с белорусской стороны - Берестовица). "По данному маршруту в страны Евросоюза проследовало всего 8% грузового транспорта от пропускной способности", - подчеркивается в сообщении.Согласно данным комитета на утро вторника, перед пунктом пропуска Берестовица выезда в Польшу ожидают более 520 фур. Также более 40 грузовиков собрались на выезд в пункте пропуска Козловичи.По информации погранкомитета, скопление грузовиков также фиксировалось перед всеми сопредельными пунктами пропуска Литвы и Латвии. Контрольные службы этих стран выполнили в среднем 53% от двусторонних договоренностей, уточнили в ведомстве. По данным на 10.00 мск, выезда в Латвию в пункте пропуска Григоровщина ждут свыше 160 фур, въезда в Литву в пункте пропуска Привалка ждут свыше 150, Бенякони – 310, Каменный Лог – более 420, меньшие очереди наблюдаются в пунктах пропуска Видзы, Котловка."Легковой транспорт ожидал въезда в Польшу в сопредельных погранпереходах Бобровники (с белорусской стороны - Берестовица) и Тересполь (Брест). Польская сторона оформила всего 34% авто от нормы", - говорится в сообщении. По данным на утро, самые большие очереди на выезд в страны ЕС фиксируются в пункте пропуска Брест (150 машин) и Берестовица (более 70) на границе с Польшей.

https://ria.ru/20221010/belorussiya-1822932525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, польша, белоруссия