ФСБ перекрыла межрегиональный канал поставки наркотиков в Сибирь
Сотрудники ФСБ перекрыли межрегиональный канал поставки наркотиков в районы Сибири
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях перекрыли работу межрегионального канала поставки в регионы Сибири синтетических наркотиков, изъято 7 килограммов зелья на 20 миллионов рублей, сообщает во вторник УФСБ по Томской области.
"Сотрудниками территориальных органов безопасности в Томске задержаны четыре наркокурьера, организовавших канал поставки наркотиков посредством интернет-магазина. Фигуранты задержаны при получении из тайниковой закладки свыше 2 килограммов синтетического наркотического средства. Партия наркотика планировалась для распространения в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что всего в этих трех сибирских регионах задержано девять наркокурьеров, изъято более 7 килограммов синтетического наркотического средства, суммарная стоимость которого составила около 20 миллионов рублей.
Следственное подразделение УФСБ России по Томской области в отношении подозреваемых возбудило три уголовных дела по признакам составов преступлений по статьям о приготовлении к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантов. Суд заключил их под стражу.