https://ria.ru/20221011/fsb-1822987661.html

ФСБ перекрыла межрегиональный канал поставки наркотиков в Сибирь

ФСБ перекрыла межрегиональный канал поставки наркотиков в Сибирь - РИА Новости, 11.10.2022

ФСБ перекрыла межрегиональный канал поставки наркотиков в Сибирь

Сотрудники ФСБ в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях перекрыли работу межрегионального канала поставки в регионы Сибири синтетических наркотиков,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T07:29

2022-10-11T07:29

2022-10-11T07:29

происшествия

томская область

кемеровская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях перекрыли работу межрегионального канала поставки в регионы Сибири синтетических наркотиков, изъято 7 килограммов зелья на 20 миллионов рублей, сообщает во вторник УФСБ по Томской области.В управлении отметили, что всего в этих трех сибирских регионах задержано девять наркокурьеров, изъято более 7 килограммов синтетического наркотического средства, суммарная стоимость которого составила около 20 миллионов рублей.Следственное подразделение УФСБ России по Томской области в отношении подозреваемых возбудило три уголовных дела по признакам составов преступлений по статьям о приготовлении к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантов. Суд заключил их под стражу.

https://ria.ru/20221003/shpion-1821180427.html

томская область

кемеровская область

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происшествия, томская область, кемеровская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)