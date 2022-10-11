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ФСБ перекрыла межрегиональный канал поставки наркотиков в Сибирь - РИА Новости, 11.10.2022
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ФСБ перекрыла межрегиональный канал поставки наркотиков в Сибирь
ФСБ перекрыла межрегиональный канал поставки наркотиков в Сибирь - РИА Новости, 11.10.2022
ФСБ перекрыла межрегиональный канал поставки наркотиков в Сибирь
Сотрудники ФСБ в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях перекрыли работу межрегионального канала поставки в регионы Сибири синтетических наркотиков,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T07:29
2022-10-11T07:29
происшествия
томская область
кемеровская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях перекрыли работу межрегионального канала поставки в регионы Сибири синтетических наркотиков, изъято 7 килограммов зелья на 20 миллионов рублей, сообщает во вторник УФСБ по Томской области.В управлении отметили, что всего в этих трех сибирских регионах задержано девять наркокурьеров, изъято более 7 килограммов синтетического наркотического средства, суммарная стоимость которого составила около 20 миллионов рублей.Следственное подразделение УФСБ России по Томской области в отношении подозреваемых возбудило три уголовных дела по признакам составов преступлений по статьям о приготовлении к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантов. Суд заключил их под стражу.
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томская область
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происшествия, томская область, кемеровская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Томская область, Кемеровская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
07:29 11.10.2022
 
ФСБ перекрыла межрегиональный канал поставки наркотиков в Сибирь

Сотрудники ФСБ перекрыли межрегиональный канал поставки наркотиков в районы Сибири

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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НОВОСИБИРСК, 11 окт – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях перекрыли работу межрегионального канала поставки в регионы Сибири синтетических наркотиков, изъято 7 килограммов зелья на 20 миллионов рублей, сообщает во вторник УФСБ по Томской области.
"Сотрудниками территориальных органов безопасности в Томске задержаны четыре наркокурьера, организовавших канал поставки наркотиков посредством интернет-магазина. Фигуранты задержаны при получении из тайниковой закладки свыше 2 килограммов синтетического наркотического средства. Партия наркотика планировалась для распространения в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях", - говорится в сообщении.
В управлении отметили, что всего в этих трех сибирских регионах задержано девять наркокурьеров, изъято более 7 килограммов синтетического наркотического средства, суммарная стоимость которого составила около 20 миллионов рублей.
Следственное подразделение УФСБ России по Томской области в отношении подозреваемых возбудило три уголовных дела по признакам составов преступлений по статьям о приготовлении к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности фигурантов. Суд заключил их под стражу.
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