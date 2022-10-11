10:15 11.10.2022 (обновлено: 10:24 11.10.2022)
СМИ сообщили о приостановке работы компании Ferrexpo на Украине
Bloomberg: Ferrexpo приостановила работу на Украине из-за перебоев в подаче электроэнергии
Карьер. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление, поступившее от компании на Лондонскую фондовую биржу.
"Один из крупнейших производителей железной руды на Украине Ferrexpo PLC приостановил работу из-за ограниченных поставок электроэнергии", - говорится в сообщении агентства.
Компания заявила, что в настоящее время располагает достаточным объемом продукции, чтобы удовлетворить ожидаемые объемы продаж при условии, что логистические коридоры останутся доступными.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Вчера, 08:00Началась новая стадия демонтажа Украины
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.