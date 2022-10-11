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СМИ сообщили о приостановке работы компании Ferrexpo на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/ferrexpo-1823007367.html
СМИ сообщили о приостановке работы компании Ferrexpo на Украине
СМИ сообщили о приостановке работы компании Ferrexpo на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
СМИ сообщили о приостановке работы компании Ferrexpo на Украине
Одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии, передает агентство Bloomberg со... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:15
2022-10-11T10:24
специальная военная операция на украине
экономика
украина
лондонская фондовая биржа
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление, поступившее от компании на Лондонскую фондовую биржу."Один из крупнейших производителей железной руды на Украине Ferrexpo PLC приостановил работу из-за ограниченных поставок электроэнергии", - говорится в сообщении агентства.Компания заявила, что в настоящее время располагает достаточным объемом продукции, чтобы удовлетворить ожидаемые объемы продаж при условии, что логистические коридоры останутся доступными.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
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экономика, украина, лондонская фондовая биржа
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Лондонская фондовая биржа
10:15 11.10.2022 (обновлено: 10:24 11.10.2022)
 
СМИ сообщили о приостановке работы компании Ferrexpo на Украине

Bloomberg: Ferrexpo приостановила работу на Украине из-за перебоев в подаче электроэнергии

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевКарьер
Карьер - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление, поступившее от компании на Лондонскую фондовую биржу.
"Один из крупнейших производителей железной руды на Украине Ferrexpo PLC приостановил работу из-за ограниченных поставок электроэнергии", - говорится в сообщении агентства.
Компания заявила, что в настоящее время располагает достаточным объемом продукции, чтобы удовлетворить ожидаемые объемы продаж при условии, что логистические коридоры останутся доступными.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
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Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаЛондонская фондовая биржа
 
 
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