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В Эстонии предложили признать Россию страной — спонсором терроризма - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/estoniya-1823102224.html
В Эстонии предложили признать Россию страной — спонсором терроризма
В Эстонии предложили признать Россию страной — спонсором терроризма - РИА Новости, 11.10.2022
В Эстонии предложили признать Россию страной — спонсором терроризма
В парламент Эстонии представлен проект резолюции с резким осуждением действий России на Украине, который предлагает признать РФ страной — спонсором терроризма и РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:43
2022-10-11T13:48
специальная военная операция на украине
в мире
россия
эстония
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. В парламент Эстонии представлен проект резолюции с резким осуждением действий России на Украине, который предлагает признать РФ страной — спонсором терроризма и лишить ее статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, сообщила во вторник пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.Проект резолюции передали 85 депутатов парламента (всего в парламенте работает 101 народный избранник), затем комиссия по иностранным делам подготовит его к отправке на пленарное заседание для обсуждения и голосования."Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, парламент Эстонии объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством — спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", – отмечается в проекте.В документе также говорится, что Эстония резко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины. Парламент подтверждает, что "Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов".Согласно проекту, парламент поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, а также призывает страны ЕС проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Белоруссии.Ранее Белый дом заявил, что администрация США приняла окончательное решение не придавать РФ статус страны — спонсора терроризма. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221011/rossiya-1822959789.html
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в мире, россия, эстония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Эстония
13:43 11.10.2022 (обновлено: 13:48 11.10.2022)
 
В Эстонии предложили признать Россию страной — спонсором терроризма

Парламент Эстонии предложил признать Россию страной — спонсором терроризма

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 11 окт - РИА Новости. В парламент Эстонии представлен проект резолюции с резким осуждением действий России на Украине, который предлагает признать РФ страной — спонсором терроризма и лишить ее статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, сообщила во вторник пресс-служба высшего законодательного органа балтийской республики.
Проект резолюции передали 85 депутатов парламента (всего в парламенте работает 101 народный избранник), затем комиссия по иностранным делам подготовит его к отправке на пленарное заседание для обсуждения и голосования.
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"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, парламент Эстонии объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию — государством — спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Парламент призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", – отмечается в проекте.
В документе также говорится, что Эстония резко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины. Парламент подтверждает, что "Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов".
Согласно проекту, парламент поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, а также призывает страны ЕС проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Белоруссии.
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Ранее Белый дом заявил, что администрация США приняла окончательное решение не придавать РФ статус страны — спонсора терроризма. В Москве ранее предупреждали, что возможная реализация инициативы Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма приведет к жестким ответным действиям.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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