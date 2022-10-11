https://ria.ru/20221011/energodar-1823180502.html
ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару
ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару - РИА Новости, 11.10.2022
ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару
Украинские войска ведут обстрел города Энергодара, зафиксировано более двадцати ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:27
2022-10-11T17:27
2022-10-11T17:34
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел города Энергодара, зафиксировано более двадцати ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии, сообщает администрация города."ВСУ осуществили артиллерийский обстрел береговой линии а также районы промзоны Энергодара. На данный момент военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает о более двадцати артиллерийских ударах по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале. Как уточняется, стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно – из американских 155-мм гаубиц M777."В настоящее время экстренным службам сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, энергодар, россия, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
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17:27 11.10.2022 (обновлено: 17:34 11.10.2022)
ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару
Власти Энергодара зафиксировали более 20 ударов украинских войск по городу