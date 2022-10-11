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ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/energodar-1823180502.html
ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару
ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару - РИА Новости, 11.10.2022
ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару
Украинские войска ведут обстрел города Энергодара, зафиксировано более двадцати ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:27
2022-10-11T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
энергодар
россия
запорожская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел города Энергодара, зафиксировано более двадцати ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии, сообщает администрация города."ВСУ осуществили артиллерийский обстрел береговой линии а также районы промзоны Энергодара. На данный момент военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает о более двадцати артиллерийских ударах по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале. Как уточняется, стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно – из американских 155-мм гаубиц M777."В настоящее время экстренным службам сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется", - говорится в сообщении.
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в мире, вооруженные силы украины, энергодар, россия, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Россия, Запорожская область, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:27 11.10.2022 (обновлено: 17:34 11.10.2022)
 
ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару

Власти Энергодара зафиксировали более 20 ударов украинских войск по городу

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел города Энергодара, зафиксировано более двадцати ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии, сообщает администрация города.
"ВСУ осуществили артиллерийский обстрел береговой линии а также районы промзоны Энергодара. На данный момент военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает о более двадцати артиллерийских ударах по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале. Как уточняется, стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно – из американских 155-мм гаубиц M777.
"В настоящее время экстренным службам сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется", - говорится в сообщении.
Днепрогэс - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 12:29
"Росэнергоатом" заявил о проработке Киевом ударов по Днепровской ГЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныЭнергодарРоссияЗапорожская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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