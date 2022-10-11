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ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару

ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару - РИА Новости, 11.10.2022

ВСУ нанесли более 20 ударов по Энергодару

Украинские войска ведут обстрел города Энергодара, зафиксировано более двадцати ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии, сообщает... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:27

2022-10-11T17:27

2022-10-11T17:34

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска ведут обстрел города Энергодара, зафиксировано более двадцати ударов по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии, сообщает администрация города."ВСУ осуществили артиллерийский обстрел береговой линии а также районы промзоны Энергодара. На данный момент военно-гражданская администрация города Энергодар сообщает о более двадцати артиллерийских ударах по районам промзоны, Запорожской ТЭС и береговой линии Энергодара", - говорится в сообщении городской администрации в Telegram-канале. Как уточняется, стрельба велась с противоположной стороны Днепра, предварительно – из американских 155-мм гаубиц M777."В настоящее время экстренным службам сообщений о пострадавших не поступало. Информация о разрушениях и ущербе уточняется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221011/ges-1823061601.html

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Кирилл Волков

в мире, вооруженные силы украины, энергодар, россия, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр