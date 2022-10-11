https://ria.ru/20221011/energiya-1823138645.html

В Киеве стабилизировали ситуацию с электроснабжением

В Киеве стабилизировали ситуацию с электроснабжением - РИА Новости, 11.10.2022

В Киеве стабилизировали ситуацию с электроснабжением

Ситуация с электроснабжением в Киеве стабилизирована, аварийных отключений сегодня не было, сообщил мэр города Виталий Кличко. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:38

2022-10-11T15:38

2022-10-11T15:38

киев

виталий кличко

укрэнерго

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Ситуация с электроснабжением в Киеве стабилизирована, аварийных отключений сегодня не было, сообщил мэр города Виталий Кличко."Ситуация с электроснабжением стабилизирована, в Киеве сегодня не применяют аварийные отключения электроэнергии. Аварийно-спасательные службы Киева работают круглосуточно в усиленном режиме. Однако в случае необходимости для балансировки энергосистемы по распоряжению главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" график аварийных отключений будет применен", - написал Кличко в своем Telegram-канале.Он отметил, что отключения электроэнергии не будут касаться медицинских учреждений, предприятий жизнеобеспечения города.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823075022.html

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киев

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киев, виталий кличко, укрэнерго, украина, вооруженные силы рф