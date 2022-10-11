https://ria.ru/20221011/energiya-1823129458.html

В Австралии прогнозируют рост цен на электроэнергию на треть

В Австралии прогнозируют рост цен на электроэнергию на треть - РИА Новости, 11.10.2022

В Австралии прогнозируют рост цен на электроэнергию на треть

Одна из крупнейших энергетических компаний Австралии Alinta Energy предупредила, что в следующем году розничные цены на электроэнергию могут вырасти более чем... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:13

2022-10-11T15:13

2022-10-11T15:13

австралия

экономика

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Одна из крупнейших энергетических компаний Австралии Alinta Energy предупредила, что в следующем году розничные цены на электроэнергию могут вырасти более чем на 35%, сообщает портал News.com.au."Не уверен, собирается ли правительство принимать какие-либо меры по этому поводу", —добавил Даймери.Генеральный директор Alinta Energy также выразил свое беспокойство предстоящим объемом работ, который необходим для перехода Австралии на возобновляемые источники энергии.В прошлом месяце парламент Австралии принял закон, направленный на достижение углеродной нейтральности к 2050 году и сокращение выбросов на 43%.

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австралия, экономика