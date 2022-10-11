Рейтинг@Mail.ru
В Австралии прогнозируют рост цен на электроэнергию на треть - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/energiya-1823129458.html
В Австралии прогнозируют рост цен на электроэнергию на треть
В Австралии прогнозируют рост цен на электроэнергию на треть - РИА Новости, 11.10.2022
В Австралии прогнозируют рост цен на электроэнергию на треть
Одна из крупнейших энергетических компаний Австралии Alinta Energy предупредила, что в следующем году розничные цены на электроэнергию могут вырасти более чем... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:13
2022-10-11T15:13
австралия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/74/1563667461_0:198:2935:1849_1920x0_80_0_0_930035ac8425b5e18da05f84c5970ffc.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Одна из крупнейших энергетических компаний Австралии Alinta Energy предупредила, что в следующем году розничные цены на электроэнергию могут вырасти более чем на 35%, сообщает портал News.com.au."Не уверен, собирается ли правительство принимать какие-либо меры по этому поводу", —добавил Даймери.Генеральный директор Alinta Energy также выразил свое беспокойство предстоящим объемом работ, который необходим для перехода Австралии на возобновляемые источники энергии.В прошлом месяце парламент Австралии принял закон, направленный на достижение углеродной нейтральности к 2050 году и сокращение выбросов на 43%.
https://ria.ru/20221002/sanktsii-1820930616.html
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/74/1563667461_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_14054bd69eb0949b2ef06265be74b6c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
австралия, экономика
Австралия, Экономика
15:13 11.10.2022
 
В Австралии прогнозируют рост цен на электроэнергию на треть

Энергетическая компания Alinta Energy предупредила о росте цен на электроэнергию на треть

© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в медиабанкЗдание Оперного театра в Сиднее
Здание Оперного театра в Сиднее - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Здание Оперного театра в Сиднее. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Одна из крупнейших энергетических компаний Австралии Alinta Energy предупредила, что в следующем году розничные цены на электроэнергию могут вырасти более чем на 35%, сообщает портал News.com.au.
"По результатам моделирования ценообразования на энергию в следующем году, тарифы вырастут как минимум на 35%", — заявил генеральный директор Alinta Energy Джефф Даймери на саммите по энергетике и климату.
"Не уверен, собирается ли правительство принимать какие-либо меры по этому поводу", —добавил Даймери.
Генеральный директор Alinta Energy также выразил свое беспокойство предстоящим объемом работ, который необходим для перехода Австралии на возобновляемые источники энергии.
В прошлом месяце парламент Австралии принял закон, направленный на достижение углеродной нейтральности к 2050 году и сокращение выбросов на 43%.
Флаг Австралии - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 04:48
Австралия пообещала ввести санкции против связанных с референдумами россиян
 
АвстралияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала