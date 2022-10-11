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Посол США пообещал Сербии помочь "отойти от России" в вопросе энергетики - РИА Новости, 11.10.2022
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Посол США пообещал Сербии помочь "отойти от России" в вопросе энергетики
Посол США пообещал Сербии помочь "отойти от России" в вопросе энергетики - РИА Новости, 11.10.2022
Посол США пообещал Сербии помочь "отойти от России" в вопросе энергетики
Посол США в Сербии Кристофер Хилл пообещал помочь официальному Белграду "отойти от России" в вопросе энергоснабжения, передает телеканал N1. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:46
2022-10-11T20:46
экономика
цены на нефть
золтан ковач
александр вучич
виктор орбан
сербия
россия
венгрия
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Посол США в Сербии Кристофер Хилл пообещал помочь официальному Белграду "отойти от России" в вопросе энергоснабжения, передает телеканал N1.Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил накануне, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан достигли договоренности относительно строительства нефтепровода, который позволит Сербии получать нефть марки Urals из нефтепровода "Дружба". Ранее Вучич сообщил, что страна по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами."Не знаю, нахожусь ли в той позиции, чтобы комментировать это, так как не знаю все детали, но то, что Сербии требуется – диверсифицировать свои источники снабжения энергией и в этом смысле отойти от России, которая показала себя как очень ненадежный поставщик", - цитирует телеканал N1 Хилла.Отмечается, что американский дипломат пообещал работать над тем, чтобы "помочь Сербии отойти от России".Представитель Еврокомиссии Даниэль Шеридан Ферри, комментируя намерение Венгрии и Сербии построить трубопровод, который позволит Белграду получать нефть из "Дружбы", заявил во вторник, что страны ЕС, которые в порядке исключения получили возможность временно продолжать импортировать российскую трубопроводную нефть, не могут ее реэкспортировать в другие государства. С 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю. Временное исключение сделано для ряда стран ЕС (в их числе Венгрия), которые получают российскую нефть по трубопроводу.Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из России. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.ЕС 6 октября ввел в действие новый пакет санкций, который в числе прочего включает запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны сверх ценового потолка на нефть, а также запрет на сопутствующие услуги.В ЕС неоднократно подчеркивали, что собственно сам потолок цен на российскую нефть возможно ввести только в сотрудничестве с "Большой семеркой" и другими партнерами на международной арене с учетом интересов стран, которые закупают энергоресурсы РФ. Издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что ЕС не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть для транспортировки третьим странам по морю, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны G7.
https://ria.ru/20221011/serbiya-1823107049.html
https://ria.ru/20221010/nefteprovod-1822954820.html
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экономика, цены на нефть, золтан ковач, александр вучич, виктор орбан, сербия, россия, венгрия, еврокомиссия, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Золтан Ковач, Александр Вучич, Виктор Орбан, Сербия, Россия, Венгрия, Еврокомиссия, Евросоюз
20:46 11.10.2022
 
Посол США пообещал Сербии помочь "отойти от России" в вопросе энергетики

Посол США Хилл пообещал помочь Сербии "отойти от России" в вопросе энергоснабжения

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Посол США в Сербии Кристофер Хилл пообещал помочь официальному Белграду "отойти от России" в вопросе энергоснабжения, передает телеканал N1.
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил накануне, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан достигли договоренности относительно строительства нефтепровода, который позволит Сербии получать нефть марки Urals из нефтепровода "Дружба". Ранее Вучич сообщил, что страна по договору с Венгрией будет строить нефтепровод протяженностью 128 километров для соединения с венгерскими нефтепроводами.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:56
Президент Сербии выразил послу России надежду на мир в Европе
"Не знаю, нахожусь ли в той позиции, чтобы комментировать это, так как не знаю все детали, но то, что Сербии требуется – диверсифицировать свои источники снабжения энергией и в этом смысле отойти от России, которая показала себя как очень ненадежный поставщик", - цитирует телеканал N1 Хилла.
Отмечается, что американский дипломат пообещал работать над тем, чтобы "помочь Сербии отойти от России".
Представитель Еврокомиссии Даниэль Шеридан Ферри, комментируя намерение Венгрии и Сербии построить трубопровод, который позволит Белграду получать нефть из "Дружбы", заявил во вторник, что страны ЕС, которые в порядке исключения получили возможность временно продолжать импортировать российскую трубопроводную нефть, не могут ее реэкспортировать в другие государства. С 5 декабря вступят в силу санкции ЕС, которые запрещают импорт российской сырой нефти в страны союза по морю. Временное исключение сделано для ряда стран ЕС (в их числе Венгрия), которые получают российскую нефть по трубопроводу.
Министры финансов стран G7 в начале сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на нефть РФ. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта из России. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.
ЕС 6 октября ввел в действие новый пакет санкций, который в числе прочего включает запрет морских перевозок российской нефти в третьи страны сверх ценового потолка на нефть, а также запрет на сопутствующие услуги.
В ЕС неоднократно подчеркивали, что собственно сам потолок цен на российскую нефть возможно ввести только в сотрудничестве с "Большой семеркой" и другими партнерами на международной арене с учетом интересов стран, которые закупают энергоресурсы РФ. Издание Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщало, что ЕС не планирует самостоятельно устанавливать потолок цен на российскую нефть для транспортировки третьим странам по морю, он будет использовать уровень, который предварительно согласуют страны G7.
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 20:44
Венгрия и Сербия договорились о строительстве нефтепровода
 
ЭкономикаЦены на нефтьЗолтан КовачАлександр ВучичВиктор ОрбанСербияРоссияВенгрияЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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