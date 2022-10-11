https://ria.ru/20221011/embargo-1823106901.html

Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год

Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год - РИА Новости, 11.10.2022

Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год

Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на международные санкции еще в 2014 году,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:56

2022-10-11T13:56

2022-10-11T15:01

владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на международные санкции еще в 2014 году, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014", - говорится в документе.

https://ria.ru/20221011/rozh-1823109715.html

россия

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

владимир путин, экономика, россия