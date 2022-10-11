https://ria.ru/20221011/embargo-1823106901.html
Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год
Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год - РИА Новости, 11.10.2022
Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год
Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на международные санкции еще в 2014 году,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:56
2022-10-11T13:56
2022-10-11T15:01
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил на 2023 год российское продовольственное эмбарго, введенное в ответ на международные санкции еще в 2014 году, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Постановляю: продлить с 1 января по 31 декабря 2023 года действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014", - говорится в документе.
https://ria.ru/20221011/rozh-1823109715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
13:56 11.10.2022 (обновлено: 15:01 11.10.2022)
Путин продлил российское продовольственное эмбарго на 2023 год
Путин продлил на 2023 год введенное в 2014 году продовольственное эмбарго