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Силуанов: Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году - РИА Новости, 11.10.2022
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Силуанов: Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году
Силуанов: Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году - РИА Новости, 11.10.2022
Силуанов: Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году
"Зерновая сделка" привела к снижению цен на мировых рынках, нужна дальнейшая работа в этом направлении, дающем результаты, при этом Россия готова к расширению... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:12
2022-10-11T19:24
экономика
россия
цены на нефть
антон силуанов
большая двадцатка
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Зерновая сделка" привела к снижению цен на мировых рынках, нужна дальнейшая работа в этом направлении, дающем результаты, при этом Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году, для этого нужно вернуться к принципу свободной торговли, сказал министр финансов России Антон Силуанов."Мы готовы к расширению экспорта в 2023 году, для этого нужно сделать один шаг – вернуться к принципу свободной торговли, снять соответствующие ограничения и запреты", - сказал Силуанов на министерской встрече G20. Слова министра приводятся в сообщении Минфина РФ."Россия является ответственным международным поставщиком продовольственных товаров", - подчеркнул он.Кроме того, министр отметил, что "зерновая сделка" в июле привела к снижению цен на мировых рынках. "Поэтому считаем, что надо и дальше договариваться, это дает результаты", - пояснил Силуанов.
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экономика, россия, цены на нефть, антон силуанов, большая двадцатка
Экономика, Россия, Цены на нефть, Антон Силуанов, Большая двадцатка
19:12 11.10.2022 (обновлено: 19:24 11.10.2022)
 
Силуанов: Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году

Глава Минфина Силуанов: Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Зерновая сделка" привела к снижению цен на мировых рынках, нужна дальнейшая работа в этом направлении, дающем результаты, при этом Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году, для этого нужно вернуться к принципу свободной торговли, сказал министр финансов России Антон Силуанов.
"Мы готовы к расширению экспорта в 2023 году, для этого нужно сделать один шаг – вернуться к принципу свободной торговли, снять соответствующие ограничения и запреты", - сказал Силуанов на министерской встрече G20. Слова министра приводятся в сообщении Минфина РФ.
"Россия является ответственным международным поставщиком продовольственных товаров", - подчеркнул он.
Кроме того, министр отметил, что "зерновая сделка" в июле привела к снижению цен на мировых рынках. "Поэтому считаем, что надо и дальше договариваться, это дает результаты", - пояснил Силуанов.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 19:17
Силуанов на встрече G20 рассказал об ограничениях экспорта сельхозпродукции
 
ЭкономикаРоссияЦены на нефтьАнтон СилуановБольшая двадцатка
 
 
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