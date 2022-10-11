https://ria.ru/20221011/eksport-1823215801.html

Силуанов: Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году

Силуанов: Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году - РИА Новости, 11.10.2022

Силуанов: Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году

"Зерновая сделка" привела к снижению цен на мировых рынках, нужна дальнейшая работа в этом направлении, дающем результаты, при этом Россия готова к расширению... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:12

2022-10-11T19:12

2022-10-11T19:24

экономика

россия

цены на нефть

антон силуанов

большая двадцатка

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Зерновая сделка" привела к снижению цен на мировых рынках, нужна дальнейшая работа в этом направлении, дающем результаты, при этом Россия готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году, для этого нужно вернуться к принципу свободной торговли, сказал министр финансов России Антон Силуанов."Мы готовы к расширению экспорта в 2023 году, для этого нужно сделать один шаг – вернуться к принципу свободной торговли, снять соответствующие ограничения и запреты", - сказал Силуанов на министерской встрече G20. Слова министра приводятся в сообщении Минфина РФ."Россия является ответственным международным поставщиком продовольственных товаров", - подчеркнул он.Кроме того, министр отметил, что "зерновая сделка" в июле привела к снижению цен на мировых рынках. "Поэтому считаем, что надо и дальше договариваться, это дает результаты", - пояснил Силуанов.

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

экономика, россия, цены на нефть, антон силуанов, большая двадцатка