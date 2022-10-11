https://ria.ru/20221011/eksport-1823184195.html

Евросоюз ограничил около 34 процентов экспорта в Россию, заявили в ЕК

Евросоюз ограничил около 34 процентов экспорта в Россию, заявили в ЕК - РИА Новости, 11.10.2022

Евросоюз ограничил около 34 процентов экспорта в Россию, заявили в ЕК

Санкции Евросоюза ограничили около 34% экспорта региона в Россию на сумму почти 30 миллиардов евро, говорится в материалах Еврокомиссии. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:37

2022-10-11T17:37

2022-10-11T17:37

экономика

россия

евросоюз

еврокомиссия

европа

санкции в отношении россии

санкции

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg

БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Санкции Евросоюза ограничили около 34% экспорта региона в Россию на сумму почти 30 миллиардов евро, говорится в материалах Еврокомиссии."Общая стоимость экспортных ограничений на услуги составляет 3 миллиарда евро или 14,6% экспорта услуг ЕС", - добавляет ЕК.Ограничительными мерами охвачено почти 60% импорта ЕС из России, что составляет 89,9 миллиарда евро, указывается в сообщении.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221011/zakharova-1823176888.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, евросоюз, еврокомиссия, европа, санкции в отношении россии, санкции, в мире, экспорт