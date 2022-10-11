Евросоюз ограничил около 34 процентов экспорта в Россию, заявили в ЕК
Санкции Евросоюза ограничили около 34% экспорта в Россию на сумму почти 30 миллиардов евро
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Санкции Евросоюза ограничили около 34% экспорта региона в Россию на сумму почти 30 миллиардов евро, говорится в материалах Еврокомиссии.
"Что касается экспорта, то общая оценочная стоимость экспортных ограничений на товары и технологии на сегодняшний день составляет 29,9 миллиарда евро", - говорится в сообщении. По данным Еврокомиссии, это составляет 33,5% экспорта ЕС до начала спецоперации РФ.
"Общая стоимость экспортных ограничений на услуги составляет 3 миллиарда евро или 14,6% экспорта услуг ЕС", - добавляет ЕК.
Ограничительными мерами охвачено почти 60% импорта ЕС из России, что составляет 89,9 миллиарда евро, указывается в сообщении.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.