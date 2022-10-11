https://ria.ru/20221011/ekskursii-1823103810.html
Россияне смогут погулять по мусорным полигонам в VR-очках
Россияне смогут погулять по мусорным полигонам в VR-очках - РИА Новости, 11.10.2022
Россияне смогут погулять по мусорным полигонам в VR-очках
Российский экологический оператор запустил виртуальный тур для изучения мусорных полигонов с помощью VR-очков, сообщили в пресс-службе компании. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:29
2022-10-11T20:29
2022-10-11T20:29
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денис буцаев
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Российский экологический оператор запустил виртуальный тур для изучения мусорных полигонов с помощью VR-очков, сообщили в пресс-службе компании."Это первый VR-тур на объекте размещения, созданный с использованием беспилотников. В дальнейшем возможна доработка с добавлением обучающих элементов. Например, при помощи таких очков виртуальной реальности можно выявлять нарушения", — цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева.По его словам, на данный момент разработано два тура: по полигону "Славное" в Тверской области и "Комплексу по сортировке и утилизации ТКО Тамбовского района".В пресс-службе РЭО уточнили РИА Новости, что компания готова выложить экскурсии в открытый доступ. Чтобы "сходить" на них, понадобятся очки виртуальной реальности.
https://ria.ru/20221005/moskva-1821340180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, денис буцаев, виртуальная реальность, мусор, новости - туризм, туризм, туристы
Туризм, Технологии, Денис Буцаев, Виртуальная реальность, Мусор, Новости - Туризм, Туризм, туристы
Россияне смогут погулять по мусорным полигонам в VR-очках
Российский экологический оператор создал тур по мусорным полигонам с VR-очками