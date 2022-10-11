https://ria.ru/20221011/ekonomika-1823159899.html

МВФ улучшил прогноз по российской экономике

МВФ улучшил прогноз по российской экономике - РИА Новости, 11.10.2022

МВФ улучшил прогноз по российской экономике

Международный валютный фонд в октябрьском докладе вновь улучшил прогноз по российской экономике: в 2022 году ожидает спада на 3,4 процента вместо 6 процентов, а РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:41

2022-10-11T16:41

2022-10-11T18:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

цены на нефть

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россия

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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Международный валютный фонд в октябрьском докладе вновь улучшил прогноз по российской экономике: в 2022 году ожидает спада на 3,4 процента вместо 6 процентов, а в 2023 году — на 2,3 процента против июльского прогноза в 3,5 процента, следует из доклада фонда.Инфляция в России, полагают эксперты МВФ, в 2022 году окажется на уровне 13,8 процента со снижением до 5 процентов в 2023 году. Безработица, по оценкам фонда, составит 4 процента и 4,3 процента в нынешнем и будущем годах соответственно.При этом в Минэкономразвития ожидают снижения ВВП на 2,9 процента в 2022 году и на 0,8 процента в 2023 году. Глава ведомства Максим Решетников, комментируя на минувшей неделе прогноз другого международного финансового института — Всемирного банка — по спаду российской экономики в 2022 году на 4,5 процента, заявил, что такие прогнозы излишне консервативны и не учитывают реализуемые и планируемые стратегические меры правительства. По словам Решетникова, экономика пройдет этот этап в 2024 году и начнет рост за счет внутреннего спроса — как потребительского, так и инвестиционного.По оценке ЦБ спад экономики России в текущем году составит 4-6 процентов, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4 процентов. При этом регулятор неоднократно заявлял, что в октябре с высокой долей вероятности пересмотрит прогноз по ВВП на 2022 год в сторону повышения. Инфляция в Российской Федерации в 2023 году, по прогнозу ЦБ, составит 5-7 процентов, а в 2024 году вернется к целевому показателю в 4 процента.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов, что спровоцировало в этих государствах рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления России стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221011/zakharova-1823176888.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, центральный банк рф (цб рф), мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)