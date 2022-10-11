https://ria.ru/20221011/ekonomika-1823159899.html
МВФ улучшил прогноз по российской экономике
МВФ улучшил прогноз по российской экономике - РИА Новости, 11.10.2022
МВФ улучшил прогноз по российской экономике
Международный валютный фонд в октябрьском докладе вновь улучшил прогноз по российской экономике: в 2022 году ожидает спада на 3,4 процента вместо 6 процентов, а РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:41
2022-10-11T16:41
2022-10-11T18:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
максим решетников
россия
центральный банк рф (цб рф)
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Международный валютный фонд в октябрьском докладе вновь улучшил прогноз по российской экономике: в 2022 году ожидает спада на 3,4 процента вместо 6 процентов, а в 2023 году — на 2,3 процента против июльского прогноза в 3,5 процента, следует из доклада фонда.Инфляция в России, полагают эксперты МВФ, в 2022 году окажется на уровне 13,8 процента со снижением до 5 процентов в 2023 году. Безработица, по оценкам фонда, составит 4 процента и 4,3 процента в нынешнем и будущем годах соответственно.При этом в Минэкономразвития ожидают снижения ВВП на 2,9 процента в 2022 году и на 0,8 процента в 2023 году. Глава ведомства Максим Решетников, комментируя на минувшей неделе прогноз другого международного финансового института — Всемирного банка — по спаду российской экономики в 2022 году на 4,5 процента, заявил, что такие прогнозы излишне консервативны и не учитывают реализуемые и планируемые стратегические меры правительства. По словам Решетникова, экономика пройдет этот этап в 2024 году и начнет рост за счет внутреннего спроса — как потребительского, так и инвестиционного.По оценке ЦБ спад экономики России в текущем году составит 4-6 процентов, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4 процентов. При этом регулятор неоднократно заявлял, что в октябре с высокой долей вероятности пересмотрит прогноз по ВВП на 2022 год в сторону повышения. Инфляция в Российской Федерации в 2023 году, по прогнозу ЦБ, составит 5-7 процентов, а в 2024 году вернется к целевому показателю в 4 процента.Европейские страны и США после начала кризиса на Украине в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов, что спровоцировало в этих государствах рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Президент Владимир Путин при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления России стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221011/zakharova-1823176888.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, максим решетников, россия, центральный банк рф (цб рф), мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Максим Решетников, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
16:41 11.10.2022 (обновлено: 18:23 11.10.2022)
МВФ улучшил прогноз по российской экономике
МВФ: в 2022 году экономика России ждет спада на 3,4 процента против прежних шести
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости.
Международный валютный фонд в октябрьском докладе вновь улучшил
прогноз по российской экономике: в 2022 году ожидает спада на 3,4 процента вместо 6 процентов, а в 2023 году — на 2,3 процента против июльского прогноза в 3,5 процента, следует из доклада фонда.
Инфляция в России, полагают эксперты МВФ, в 2022 году окажется на уровне 13,8 процента со снижением до 5 процентов в 2023 году. Безработица, по оценкам фонда, составит 4 процента и 4,3 процента в нынешнем и будущем годах соответственно.
При этом в Минэкономразвития ожидают снижения ВВП на 2,9 процента в 2022 году и на 0,8 процента в 2023 году. Глава ведомства Максим Решетников, комментируя на минувшей неделе прогноз другого международного финансового института — Всемирного банка — по спаду российской экономики в 2022 году на 4,5 процента, заявил, что такие прогнозы излишне консервативны и не учитывают реализуемые и планируемые стратегические меры правительства. По словам Решетникова, экономика пройдет этот этап в 2024 году и начнет рост за счет внутреннего спроса — как потребительского, так и инвестиционного.
По оценке ЦБ спад экономики России в текущем году составит 4-6 процентов, а в 2023 году может оказаться в пределах 1-4 процентов. При этом регулятор неоднократно заявлял, что в октябре с высокой долей вероятности пересмотрит прогноз по ВВП на 2022 год в сторону повышения. Инфляция в Российской Федерации в 2023 году, по прогнозу ЦБ, составит 5-7 процентов, а в 2024 году вернется к целевому показателю в 4 процента.
Европейские страны и США после начала кризиса на Украине
в феврале этого года ввели против Москвы несколько пакетов персональных и экономических санкций. Также они взяли курс на полный отказ от российских энергоресурсов, что спровоцировало в этих государствах рекордную инфляцию и рост цен на топливо. Президент Владимир Путин
при этом заявил, что политика сдерживания и ослабления России стала долгосрочной стратегией Запада, основная цель которого — ухудшить жизнь миллионов людей.