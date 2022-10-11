https://ria.ru/20221011/eda-1822977296.html

Чехи из-за энергокризиса решили отказаться от горячей еды

Чехи из-за энергокризиса решили отказаться от горячей еды - РИА Новости, 11.10.2022

Чехи из-за энергокризиса решили отказаться от горячей еды

Чехи все чаще отказываются от горячей пищи из-за экономии, пишет Lidovky. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T01:48

2022-10-11T01:48

2022-10-11T02:29

чехия

в мире

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Чехи все чаще отказываются от горячей пищи из-за экономии, пишет Lidovky.Цены на полноценные обеды в ресторанах или закусочных заметно подорожали, в то время как инфляция “съела” большую часть зарплаты. Поэтому в Чехии люди все чаще выбирают холодный перекус, который они заранее приготовили дома.“Люди обходятся либо бутербродом, либо в лучшем случае берут с собой еду в контейнере”, — говорится в статье.Издание отмечает, что из-за выросших на четверть цен в ресторанах чехи стараются потратить как можно меньше, отказываясь от десертов и даже напитков.В статье говорится, что многие чехи даже на ужин обходятся лишь бутербродом, а в некоторых семьях горячую пищу готовят только в выходные.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

чехия, в мире