01:48 11.10.2022 (обновлено: 02:29 11.10.2022)
Чехи из-за энергокризиса решили отказаться от горячей еды
Lidovky: чехи из-за кризиса и инфляции все чаще отказываются от горячих блюд
Паста. Архивное фото
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Чехи все чаще отказываются от горячей пищи из-за экономии, пишет Lidovky.
Цены на полноценные обеды в ресторанах или закусочных заметно подорожали, в то время как инфляция “съела” большую часть зарплаты. Поэтому в Чехии люди все чаще выбирают холодный перекус, который они заранее приготовили дома.
18 августа, 14:56В Чехии в десять раз вырос спрос на камины
“Люди обходятся либо бутербродом, либо в лучшем случае берут с собой еду в контейнере”, — говорится в статье.
Издание отмечает, что из-за выросших на четверть цен в ресторанах чехи стараются потратить как можно меньше, отказываясь от десертов и даже напитков.
“Средняя трата за обед сейчас составляет 162,40 крон. По сравнению с прошлым годом это рост на 10,7 процента. Однако цены в ресторанах, по данным Чешского статистического управления, выросли на четверть. Закономерно, что люди выбирают в бизнес-ланчах самые дешевые блюда или, например, отказываются от напитков и берут только одно блюдо. Если бы цены не беспокоили людей, то повышение расходов соответствовало бы темпам удорожания”, — поделилась мнением Анета Мартишкова из компании Edenred.
В статье говорится, что многие чехи даже на ужин обходятся лишь бутербродом, а в некоторых семьях горячую пищу готовят только в выходные.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>