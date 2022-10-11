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Чехи из-за энергокризиса решили отказаться от горячей еды - РИА Новости, 11.10.2022
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Чехи из-за энергокризиса решили отказаться от горячей еды
Чехи из-за энергокризиса решили отказаться от горячей еды - РИА Новости, 11.10.2022
Чехи из-за энергокризиса решили отказаться от горячей еды
Чехи все чаще отказываются от горячей пищи из-за экономии, пишет Lidovky. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T01:48
2022-10-11T02:29
чехия
в мире
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Чехи все чаще отказываются от горячей пищи из-за экономии, пишет Lidovky.Цены на полноценные обеды в ресторанах или закусочных заметно подорожали, в то время как инфляция “съела” большую часть зарплаты. Поэтому в Чехии люди все чаще выбирают холодный перекус, который они заранее приготовили дома.“Люди обходятся либо бутербродом, либо в лучшем случае берут с собой еду в контейнере”, — говорится в статье.Издание отмечает, что из-за выросших на четверть цен в ресторанах чехи стараются потратить как можно меньше, отказываясь от десертов и даже напитков.В статье говорится, что многие чехи даже на ужин обходятся лишь бутербродом, а в некоторых семьях горячую пищу готовят только в выходные.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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чехия, в мире
Чехия, В мире
01:48 11.10.2022 (обновлено: 02:29 11.10.2022)
 
Чехи из-за энергокризиса решили отказаться от горячей еды

Lidovky: чехи из-за кризиса и инфляции все чаще отказываются от горячих блюд

© Fotolia / Africa Studio Паста
Паста - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Fotolia / Africa Studio
Паста. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Чехи все чаще отказываются от горячей пищи из-за экономии, пишет Lidovky.
Цены на полноценные обеды в ресторанах или закусочных заметно подорожали, в то время как инфляция “съела” большую часть зарплаты. Поэтому в Чехии люди все чаще выбирают холодный перекус, который они заранее приготовили дома.
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“Люди обходятся либо бутербродом, либо в лучшем случае берут с собой еду в контейнере”, — говорится в статье.
Издание отмечает, что из-за выросших на четверть цен в ресторанах чехи стараются потратить как можно меньше, отказываясь от десертов и даже напитков.

“Средняя трата за обед сейчас составляет 162,40 крон. По сравнению с прошлым годом это рост на 10,7 процента. Однако цены в ресторанах, по данным Чешского статистического управления, выросли на четверть. Закономерно, что люди выбирают в бизнес-ланчах самые дешевые блюда или, например, отказываются от напитков и берут только одно блюдо. Если бы цены не беспокоили людей, то повышение расходов соответствовало бы темпам удорожания”, — поделилась мнением Анета Мартишкова из компании Edenred.

В статье говорится, что многие чехи даже на ужин обходятся лишь бутербродом, а в некоторых семьях горячую пищу готовят только в выходные.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
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