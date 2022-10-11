https://ria.ru/20221011/donetsk-1823184402.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 11.10.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили во вторник по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:38

2022-10-11T17:38

2022-10-11T17:38

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс