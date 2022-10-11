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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/donetsk-1823184402.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили во вторник по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:38
2022-10-11T17:38
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецк (днр)
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происшествия, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
17:38 11.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили во вторник по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.40 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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