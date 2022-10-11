https://ria.ru/20221011/donetsk-1823181422.html

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска обстреляли три района Донецка - РИА Новости, 11.10.2022

Украинские войска обстреляли три района Донецка

Украинские войска за полчаса обстреляли Куйбышевский, Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов, сообщило во вторник представительство ДНР в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:29

2022-10-11T11:29

2022-10-11T17:32

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

донбасс

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска за полчаса обстреляли Куйбышевский, Петровский и Кировский районы Донецка, выпустив 12 снарядов, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.26 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-каналеПредставительство добавило, что в 10.40 мск украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра, а в 10.49 мск - по Кировскому району пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецк (днр)

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика