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В Донецке мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками
В Донецке мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 11.10.2022
В Донецке мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками
Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:29
2022-10-11T12:29
2022-10-11T12:29
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях, полученных в результате обстрела Куйбышевского района. Ранения получил мужчина 1979 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что три дома в частном секторе получили повреждения. Осколками посечены стены, кровля и остекление окон.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
В Донецке мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками
Мэр Кулемзин сообщил о ранении мирного жителя Донецка из-за обстрела украинскими войсками