https://ria.ru/20221011/donetsk-1823061007.html

В Донецке мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками

В Донецке мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 11.10.2022

В Донецке мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками

Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:29

2022-10-11T12:29

2022-10-11T12:29

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Мирный житель пострадал из-за обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил во вторник мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."Продолжает поступать информация о пострадавших мирных жителях и разрушениях, полученных в результате обстрела Куйбышевского района. Ранения получил мужчина 1979 года рождения", - написал он в своем Telegram-канале.Кулемзин добавил, что три дома в частном секторе получили повреждения. Осколками посечены стены, кровля и остекление окон.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк (днр), донецкая народная республика