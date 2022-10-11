https://ria.ru/20221011/donetsk-1823041285.html

Киев стер бы весь Донецк с лица земли, если бы мог, заявили в ДНР

Киев стер бы весь Донецк с лица земли, если бы мог, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.10.2022

Киев стер бы весь Донецк с лица земли, если бы мог, заявили в ДНР

Украинские войска постоянно бьют по Донецку – будь их воля, они бы стерли город с лица земли, рассказали РИА Новости бойцы ДНР на передовой. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:49

2022-10-11T11:49

2022-10-11T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

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вооруженные силы украины

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска постоянно бьют по Донецку – будь их воля, они бы стерли город с лица земли, рассказали РИА Новости бойцы ДНР на передовой.Прикрывая мирное население Донецка, артиллерия ДНР ведет контрбатарейную борьбу на авдеевском направлении, это у пригорода Донецка."Они стреляют по мирным жителям, по нам есть ответка, но мы чаще всего слышим, как летит над нами по городу, когда только наша КББ [контрбатарейная борьба] спасает. Без КББ они бы Донецк стерли", - рассказал артиллерист 1-й Славянской бригады с позывным "Хохол".По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии киевского режима против жителей Донбасса погибли только до начала СВО более 8769 мирных жителей, среди которых более 130 детей.

https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

россия

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"Без контрбатарейной борьбы они Донецк бы стерли" – бойцы ДНР о постоянных обстрелах города ВСУ Украинские войска постоянно бьют по Донецку – будь их воля, они бы стерли город с лица земли, рассказали бойцы ДНР на передовой. Прикрывая мирное население Донецка, артиллерия ДНР ведет контрбатарейную борьбу на авдеевском направлении, это у пригорода Донецка. 2022-10-11T11:49 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, россия, ситуация в днр и лнр