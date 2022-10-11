https://ria.ru/20221011/donetsk-1823041285.html
Киев стер бы весь Донецк с лица земли, если бы мог, заявили в ДНР
Киев стер бы весь Донецк с лица земли, если бы мог, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.10.2022
Киев стер бы весь Донецк с лица земли, если бы мог, заявили в ДНР
Украинские войска постоянно бьют по Донецку – будь их воля, они бы стерли город с лица земли, рассказали РИА Новости бойцы ДНР на передовой. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:49
2022-10-11T11:49
2022-10-11T12:36
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска постоянно бьют по Донецку – будь их воля, они бы стерли город с лица земли, рассказали РИА Новости бойцы ДНР на передовой.Прикрывая мирное население Донецка, артиллерия ДНР ведет контрбатарейную борьбу на авдеевском направлении, это у пригорода Донецка."Они стреляют по мирным жителям, по нам есть ответка, но мы чаще всего слышим, как летит над нами по городу, когда только наша КББ [контрбатарейная борьба] спасает. Без КББ они бы Донецк стерли", - рассказал артиллерист 1-й Славянской бригады с позывным "Хохол".По данным аппарата уполномоченного по правам человека ДНР, за восемь лет вооруженной агрессии киевского режима против жителей Донбасса погибли только до начала СВО более 8769 мирных жителей, среди которых более 130 детей.
https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Без контрбатарейной борьбы они Донецк бы стерли" – бойцы ДНР о постоянных обстрелах города ВСУ
Украинские войска постоянно бьют по Донецку – будь их воля, они бы стерли город с лица земли, рассказали бойцы ДНР на передовой. Прикрывая мирное население Донецка, артиллерия ДНР ведет контрбатарейную борьбу на авдеевском направлении, это у пригорода Донецка.
2022-10-11T11:49
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PT0M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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11:49 11.10.2022 (обновлено: 12:36 11.10.2022)
Киев стер бы весь Донецк с лица земли, если бы мог, заявили в ДНР
Артиллеристы НМ ДНР считают, что, будь воля Киева, он стер бы весь Донецк с лица земли