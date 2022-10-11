https://ria.ru/20221011/donbass-1823001070.html

Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.10.2022

Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 217 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:40

2022-10-11T09:40

2022-10-11T09:40

происшествия

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 217 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 122 мм. На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. Выпустив 217 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огонь попали районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Новобахмутовка, Горловка, Макеевка, Ясиноватая.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 43 обстрела со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины