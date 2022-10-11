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Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.10.2022
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Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 217 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:40
2022-10-11T09:40
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 217 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 122 мм. На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. Выпустив 217 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Под огонь попали районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Новобахмутовка, Горловка, Макеевка, Ясиноватая.В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 43 обстрела со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины
Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины
09:40 11.10.2022
 
Украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию ДНР

Представительство ДНР: украинские войска за сутки 52 раза обстреляли территорию республики

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 52 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 217 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 52 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник применял РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 155 и 122 мм. На горловском - артиллерию 155 и 152 мм, минометы 120 мм. Выпустив 217 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огонь попали районы пяти населенных пунктов республики: Донецк, Новобахмутовка, Горловка, Макеевка, Ясиноватая.
В предыдущие сутки ведомство зафиксировало 43 обстрела со стороны украинских войск.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецк (ДНР)Вооруженные силы Украины
 
 
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