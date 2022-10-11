https://ria.ru/20221011/donbass-1822995480.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Землянки в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Землянки в ДНР - РИА Новости, 11.10.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Землянки в ДНР

Украинские войска за 5 минут обстреляли Ясиноватую и поселок Землянки в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:10

2022-10-11T09:10

2022-10-11T09:10

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли Ясиноватую и поселок Землянки в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.В 8.15 украинские военные выпустили еще три снаряда "натовского" калибра по поселку Землянки.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины