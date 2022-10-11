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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Землянки в ДНР - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/donbass-1822995480.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Землянки в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Землянки в ДНР - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Землянки в ДНР
Украинские войска за 5 минут обстреляли Ясиноватую и поселок Землянки в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:10
2022-10-11T09:10
специальная военная операция на украине
происшествия
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли Ясиноватую и поселок Землянки в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.В 8.15 украинские военные выпустили еще три снаряда "натовского" калибра по поселку Землянки.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
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происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Донбасс, Вооруженные силы Украины
09:10 11.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Землянки в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Ясиноватой и Землянкам

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донбассе
Осколки украинских снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Украинские войска за 5 минут обстреляли Ясиноватую и поселок Землянки в Донецкой народной республике, выпустив 6 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Вырежем всех зрадников". Что устроил Киев на "освобожденных территориях"
В 8.15 украинские военные выпустили еще три снаряда "натовского" калибра по поселку Землянки.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 октября, 15:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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