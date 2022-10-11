https://ria.ru/20221011/donbass-1822976730.html

Итальянский военный рассказал, что его поразило в Донбассе

Итальянский военный рассказал, что его поразило в Донбассе - РИА Новости, 11.10.2022

Итальянский военный рассказал, что его поразило в Донбассе

Сражающегося на стороне России итальянского добровольца поразило замалчивание в европейских СМИ обстрелов Донецка со стороны ВСУ, пишет Giornale. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T01:35

2022-10-11T01:35

2022-10-11T01:35

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донецк (днр)

россия

донбасс

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811562835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c59e01e7cf70e6ab725b52a55bef67c2.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сражающегося на стороне России итальянского добровольца поразило замалчивание в европейских СМИ обстрелов Донецка со стороны ВСУ, пишет Giornale.Боец, который называет себя "Спартак", напомнил в беседе с газетой об ударе по центру столицы ДНР в середине сентября. Однако, по его словам, многие журналисты в Европе проигнорировали этот факт, несмотря на наличие жертв среди гражданского населения.Собеседник газеты отметил, что сражается на стороне Донецкой Народной Республики с 2014 года. Он объяснил свое решение в том числе "усталостью от двойных стандартов Запада"."Да, я сражаюсь, но не стыжусь этого, потому что считаю, что борюсь за правое дело. Вы, журналисты, называете наемниками всех иностранцев, которые выбрали эту сторону, но при этом восхваляете как бойцов за свободу всех тех, кто стреляет и убивает во имя Зеленского", — высказался военный.Как ранее сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин, 19 сентября в результате обстрела автобусной остановки на площади Бакинских Комиссаров со стороны украинских войск погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще восемь горожан получили ранения.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20221010/doetsk-1822877122.html

https://ria.ru/20221006/pensioner-1822107700.html

донецк (днр)

россия

донбасс

италия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, донбасс, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, днр, италия, владимир зеленский, франция