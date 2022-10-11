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Итальянский военный рассказал, что его поразило в Донбассе - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/donbass-1822976730.html
Итальянский военный рассказал, что его поразило в Донбассе
Итальянский военный рассказал, что его поразило в Донбассе - РИА Новости, 11.10.2022
Итальянский военный рассказал, что его поразило в Донбассе
Сражающегося на стороне России итальянского добровольца поразило замалчивание в европейских СМИ обстрелов Донецка со стороны ВСУ, пишет Giornale. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T01:35
2022-10-11T01:35
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
донецк (днр)
россия
донбасс
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сражающегося на стороне России итальянского добровольца поразило замалчивание в европейских СМИ обстрелов Донецка со стороны ВСУ, пишет Giornale.Боец, который называет себя "Спартак", напомнил в беседе с газетой об ударе по центру столицы ДНР в середине сентября. Однако, по его словам, многие журналисты в Европе проигнорировали этот факт, несмотря на наличие жертв среди гражданского населения.Собеседник газеты отметил, что сражается на стороне Донецкой Народной Республики с 2014 года. Он объяснил свое решение в том числе "усталостью от двойных стандартов Запада"."Да, я сражаюсь, но не стыжусь этого, потому что считаю, что борюсь за правое дело. Вы, журналисты, называете наемниками всех иностранцев, которые выбрали эту сторону, но при этом восхваляете как бойцов за свободу всех тех, кто стреляет и убивает во имя Зеленского", — высказался военный.Как ранее сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин, 19 сентября в результате обстрела автобусной остановки на площади Бакинских Комиссаров со стороны украинских войск погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще восемь горожан получили ранения.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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в мире, владимир путин, донецк (днр), россия, донбасс, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, днр, италия, владимир зеленский, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Донецк (ДНР), Россия, Донбасс, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, ДНР, Италия, Владимир Зеленский, Франция
01:35 11.10.2022
 
Итальянский военный рассказал, что его поразило в Донбассе

Giornale: сражающегося на стороне России итальянца поразило замалчивание обстрелов Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкОбстрел Донецка
Обстрел Донецка - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Обстрел Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Сражающегося на стороне России итальянского добровольца поразило замалчивание в европейских СМИ обстрелов Донецка со стороны ВСУ, пишет Giornale.
Боец, который называет себя "Спартак", напомнил в беседе с газетой об ударе по центру столицы ДНР в середине сентября. Однако, по его словам, многие журналисты в Европе проигнорировали этот факт, несмотря на наличие жертв среди гражданского населения.
"Стреляли из гаубиц, которые Франция предоставила Владмиру Зеленскому. Здесь погибло около тринадцати невинных людей, в том числе двое детей, а у вас в Европе об этом даже не заговорили. Пишете только то, что вам рассказывают украинцы. Я сражаюсь за то, чтобы положить этому конец. Я больше не хочу видеть смерти, которые игнорируют. И хочу, чтобы наступил мир", — пояснил итальянец.
Собеседник газеты отметил, что сражается на стороне Донецкой Народной Республики с 2014 года. Он объяснил свое решение в том числе "усталостью от двойных стандартов Запада".
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"Да, я сражаюсь, но не стыжусь этого, потому что считаю, что борюсь за правое дело. Вы, журналисты, называете наемниками всех иностранцев, которые выбрали эту сторону, но при этом восхваляете как бойцов за свободу всех тех, кто стреляет и убивает во имя Зеленского", — высказался военный.
Как ранее сообщал мэр Донецка Алексей Кулемзин, 19 сентября в результате обстрела автобусной остановки на площади Бакинских Комиссаров со стороны украинских войск погибли 13 человек, в том числе двое детей, еще восемь горожан получили ранения.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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