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Долуда: Почти 8 тысяч казаков принимают участие в СВО - РИА Новости, 11.10.2022
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Долуда: Почти 8 тысяч казаков принимают участие в СВО
Долуда: Почти 8 тысяч казаков принимают участие в СВО - РИА Новости, 11.10.2022
Долуда: Почти 8 тысяч казаков принимают участие в СВО
На сегодняшний день в специальной военной спецоперации принимают участие почти 8 тысяч казаков, сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:27
2022-10-11T16:27
российское казачество
николай долуда
донбасс
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. На сегодняшний день в специальной военной спецоперации принимают участие почти 8 тысяч казаков, сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда на пресс-конференции в Москве.Он также добавил, что, перед тем как заключать контракты, казаки из этих отрядов готовятся на полигонах, где проводится одиночная подготовка, боевое слаживание, а также выполняются стрельбы из различных видов оружия и решаются вопросы тактической, инженерной и военно-медицинской подготовки.Затем, по его словам, эти самостоятельные казачьи отряды, как правило, передаются одной из мотострелковых частей вооруженных сил Российской Федерации."В ближайшее время, думаю, что примерно в 20 числах октября, уйдет еще 1000 казаков, которые пополнят эти отряды, и будут сформированы несколько других организованных войсковых казачьих отрядов. К великому сожалению, на сегодняшний день есть у нас и погибшие – это количество насчитывает 129 казаков. Кроме того, 409 казаков получили ранения различной степени тяжести", – сказал атаман.Кроме того, он упомянул, что за время проведения специальной военной операции к государственным наградам были представлены 348 казаков, из них 152 казака награждены различными орденами и медалями.По словам Долуды, сейчас казаки хотят служить России так же, как в прошлом героически служили их предки."Они хотят быть полезными стране, они хотят быть полезными народу, проживающему на территории нашей страны. Да и, конечно, потенциал казачества, я вам скажу, огромный, просто огромный", – заключил Долуда.
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николай долуда, донбасс
Российское казачество, Николай Долуда, Донбасс
16:27 11.10.2022
 

Долуда: Почти 8 тысяч казаков принимают участие в СВО

© РИА Новости / Евгений БиятовАтаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда
Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. На сегодняшний день в специальной военной спецоперации принимают участие почти 8 тысяч казаков, сообщил атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда на пресс-конференции в Москве.

"На территории Донбасса, то есть Луганской и Донецкой народных республик, а также на территории уже других регионов находятся и принимают участие в боевых действиях девять самостоятельных организованных войсковых казачьих отрядов общей численностью почти 8 тысяч человек", – сказал он.

Он также добавил, что, перед тем как заключать контракты, казаки из этих отрядов готовятся на полигонах, где проводится одиночная подготовка, боевое слаживание, а также выполняются стрельбы из различных видов оружия и решаются вопросы тактической, инженерной и военно-медицинской подготовки.

"На это все необходимо порядка трех-четырех недель. После этого заключаются контракты, переодеваются в военную форму одежды и уходят "за ленточку" выполнять боевые задачи", – сказал Долуда.

Затем, по его словам, эти самостоятельные казачьи отряды, как правило, передаются одной из мотострелковых частей вооруженных сил Российской Федерации.
"В ближайшее время, думаю, что примерно в 20 числах октября, уйдет еще 1000 казаков, которые пополнят эти отряды, и будут сформированы несколько других организованных войсковых казачьих отрядов. К великому сожалению, на сегодняшний день есть у нас и погибшие – это количество насчитывает 129 казаков. Кроме того, 409 казаков получили ранения различной степени тяжести", – сказал атаман.
Кроме того, он упомянул, что за время проведения специальной военной операции к государственным наградам были представлены 348 казаков, из них 152 казака награждены различными орденами и медалями.
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По словам Долуды, сейчас казаки хотят служить России так же, как в прошлом героически служили их предки.
"Они хотят быть полезными стране, они хотят быть полезными народу, проживающему на территории нашей страны. Да и, конечно, потенциал казачества, я вам скажу, огромный, просто огромный", – заключил Долуда.
 
Российское казачествоНиколай ДолудаДонбасс
 
 
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