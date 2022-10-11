Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/dnr-1823237260.html
ВСУ обстреляли Донецк
ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T21:06
2022-10-11T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
украина
сцкк
нато
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823240800_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ed86b7da219548886367012d643f8d23.jpg
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:17 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра155 миллиметров", — говорится в заявлении.Следственно-оперативная группа СК России обнаружила на месте обстрела американскую ракету класса "воздух — земля".Отмечается, что в находящихся рядом домах после взрыва боеприпаса выбило окна, в квартале погас свет. По предварительным данным, жертв нет.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил об атаке ВСУ. По его словам, украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.Как позднее уточнило представительство ДНР в СЦКК, украинская армия выпустила по Ворошиловскому району Донецка противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM.Украинские военные обстреливают столицу ДНР с самого утра. Больше всех атакам ВСУ подвергаются центральные районы Донецка. За прошедшие сутки как минимум один человек погиб, четверо пострадали.С 24 февраля проходит военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
кировский район
украина
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры обнаружения деталей американской ракеты после обстрела центра Донецка
Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела центра Донецка американскую ракету.
2022-10-11T21:06
true
PT0M50S
"Без контрбатарейной борьбы они Донецк бы стерли" – бойцы ДНР о постоянных обстрелах города ВСУ
Украинские войска постоянно бьют по Донецку – будь их воля, они бы стерли город с лица земли, рассказали бойцы ДНР на передовой. Прикрывая мирное население Донецка, артиллерия ДНР ведет контрбатарейную борьбу на авдеевском направлении, это у пригорода Донецка.
2022-10-11T21:06
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823240800_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_29a2193852be7fc1a835fc0485257261.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), кировский район, украина, сцкк, нато, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, донецкая народная республика, владимир путин, алексей кулемзин (донецк), россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Кировский район, Украина, СЦКК, НАТО, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Алексей Кулемзин (Донецк), Россия
21:06 11.10.2022 (обновлено: 21:57 11.10.2022)
 
ВСУ обстреляли Донецк

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:17 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра155 миллиметров", — говорится в заявлении.
Следственно-оперативная группа СК России обнаружила на месте обстрела американскую ракету класса "воздух — земля".
Отмечается, что в находящихся рядом домах после взрыва боеприпаса выбило окна, в квартале погас свет. По предварительным данным, жертв нет.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил об атаке ВСУ. По его словам, украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.
Как позднее уточнило представительство ДНР в СЦКК, украинская армия выпустила по Ворошиловскому району Донецка противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM.
© Фото : ДНР Онлайн/TelegramВооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM
Вооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : ДНР Онлайн/Telegram
Вооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка противорадиолокационной ракетой AGM-88 HARM
Украинские военные обстреливают столицу ДНР с самого утра. Больше всех атакам ВСУ подвергаются центральные районы Донецка. За прошедшие сутки как минимум один человек погиб, четверо пострадали.
С 24 февраля проходит военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Кировский районУкраинаСЦККНАТОСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинАлексей Кулемзин (Донецк)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала