https://ria.ru/20221011/dnr-1823237260.html

ВСУ обстреляли Донецк

ВСУ обстреляли Донецк - РИА Новости, 11.10.2022

ВСУ обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T21:06

2022-10-11T21:06

2022-10-11T21:57

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский, Куйбышевский и Ворошиловский районы Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 19:17 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра155 миллиметров", — говорится в заявлении.Следственно-оперативная группа СК России обнаружила на месте обстрела американскую ракету класса "воздух — земля".Отмечается, что в находящихся рядом домах после взрыва боеприпаса выбило окна, в квартале погас свет. По предварительным данным, жертв нет.Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин также сообщил об атаке ВСУ. По его словам, украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.Как позднее уточнило представительство ДНР в СЦКК, украинская армия выпустила по Ворошиловскому району Донецка противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM.Украинские военные обстреливают столицу ДНР с самого утра. Больше всех атакам ВСУ подвергаются центральные районы Донецка. За прошедшие сутки как минимум один человек погиб, четверо пострадали.С 24 февраля проходит военная спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры обнаружения деталей американской ракеты после обстрела центра Донецка Следственно-оперативная группа Следственного комитета РФ обнаружила на месте обстрела центра Донецка американскую ракету. 2022-10-11T21:06 true PT0M50S

"Без контрбатарейной борьбы они Донецк бы стерли" – бойцы ДНР о постоянных обстрелах города ВСУ Украинские войска постоянно бьют по Донецку – будь их воля, они бы стерли город с лица земли, рассказали бойцы ДНР на передовой. Прикрывая мирное население Донецка, артиллерия ДНР ведет контрбатарейную борьбу на авдеевском направлении, это у пригорода Донецка. 2022-10-11T21:06 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

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