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В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 11.10.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек
Девятнадцать мирных жителей ранены в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, один человек погиб, сообщил штаб... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:26
2022-10-11T08:32
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Девятнадцать мирных жителей ранены в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, один человек погиб, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 10 октября до 08:00 11 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой народной республики погиб 1 человек и еще 19 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Telegram (приложение)
08:26 11.10.2022 (обновлено: 08:32 11.10.2022)
 
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек

Штаб ДНР: за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, 19 получили ранения

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости
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Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Девятнадцать мирных жителей ранены в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, один человек погиб, сообщил штаб территориальной обороны республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 10 октября до 08:00 11 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой народной республики погиб 1 человек и еще 19 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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