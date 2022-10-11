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В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 11.10.2022

В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек

Девятнадцать мирных жителей ранены в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, один человек погиб, сообщил штаб... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:26

2022-10-11T08:26

2022-10-11T08:32

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Девятнадцать мирных жителей ранены в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, один человек погиб, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 10 октября до 08:00 11 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой народной республики погиб 1 человек и еще 19 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20221011/kupyansk-1822900122.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, украина, telegram (приложение)