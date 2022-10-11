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В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек - РИА Новости, 11.10.2022
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек
Девятнадцать мирных жителей ранены в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, один человек погиб, сообщил штаб... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:26
2022-10-11T08:26
2022-10-11T08:32
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 окт – РИА Новости. Девятнадцать мирных жителей ранены в Донецкой народной республике за сутки из-за обстрелов со стороны украинских войск, один человек погиб, сообщил штаб территориальной обороны республики."За минувшие сутки, с 08:00 10 октября до 08:00 11 октября, в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины на территории Донецкой народной республики погиб 1 человек и еще 19 мирных жителей получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Telegram (приложение)
08:26 11.10.2022 (обновлено: 08:32 11.10.2022)
В ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек
Штаб ДНР: за сутки из-за обстрелов ВСУ погиб один человек, 19 получили ранения