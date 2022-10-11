https://ria.ru/20221011/dnr-1822986228.html

В ДНР рассказали, как пройдет переходный период

В ДНР рассказали, как пройдет переходный период - РИА Новости, 11.10.2022

В ДНР рассказали, как пройдет переходный период

ДНР предстоит проделать много работы для интеграции в правовое поле России, переходный период предстоит сложнее, чем у Крыма, заявил председатель Народного... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T06:27

2022-10-11T06:27

2022-10-11T11:35

владимир бидёвка

донецкая народная республика

россия

референдумы на освобожденных территориях

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ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. ДНР предстоит проделать много работы для интеграции в правовое поле России, переходный период предстоит сложнее, чем у Крыма, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка в эфире канала "Оплот ТВ"Он предположил, что Донецкой республике придется сложнее адаптироваться, чем Крыму."Крым тогда уже (до 2014 года) был автономной республикой в составе Украины, а у нас своя история <…> Мы еще восемь лет пожили, хоть и старались близко принимать к российскому законодательству, но все-таки мы жили отдельной страной. Жили большую часть времени в условиях непризнанности, минского (переговорного. — Прим. ред.) процесса, в конце концов, войны, еще массы факторов", — отметил Бидевка.Он уточнил, что трудности не означают, что процесс затянется.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

https://ria.ru/20221011/dnr-1822985777.html

донецкая народная республика

россия

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владимир бидёвка, донецкая народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях