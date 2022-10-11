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В ДНР рассказали, как пройдет переходный период - РИА Новости, 11.10.2022
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В ДНР рассказали, как пройдет переходный период
В ДНР рассказали, как пройдет переходный период - РИА Новости, 11.10.2022
В ДНР рассказали, как пройдет переходный период
ДНР предстоит проделать много работы для интеграции в правовое поле России, переходный период предстоит сложнее, чем у Крыма, заявил председатель Народного... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T06:27
2022-10-11T11:35
владимир бидёвка
донецкая народная республика
россия
референдумы на освобожденных территориях
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ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. ДНР предстоит проделать много работы для интеграции в правовое поле России, переходный период предстоит сложнее, чем у Крыма, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка в эфире канала "Оплот ТВ"Он предположил, что Донецкой республике придется сложнее адаптироваться, чем Крыму."Крым тогда уже (до 2014 года) был автономной республикой в составе Украины, а у нас своя история &lt;…&gt; Мы еще восемь лет пожили, хоть и старались близко принимать к российскому законодательству, но все-таки мы жили отдельной страной. Жили большую часть времени в условиях непризнанности, минского (переговорного. — Прим. ред.) процесса, в конце концов, войны, еще массы факторов", — отметил Бидевка.Он уточнил, что трудности не означают, что процесс затянется.Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
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владимир бидёвка, донецкая народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях
Владимир Бидёвка, Донецкая Народная Республика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
06:27 11.10.2022 (обновлено: 11:35 11.10.2022)
 
В ДНР рассказали, как пройдет переходный период

Глава Народного совета: переходный период в ДНР будет сложнее, но не дольше, чем у Крыма

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУчастники патриотической акции "Мы возвращаемся домой" у мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР
Участники патриотической акции Мы возвращаемся домой у мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Участники патриотической акции "Мы возвращаемся домой" у мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. ДНР предстоит проделать много работы для интеграции в правовое поле России, переходный период предстоит сложнее, чем у Крыма, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка в эфире канала "Оплот ТВ"

"Предстоит еще много целенаправленной работы. Возможно, какие-то даже изменения будут в этом переходном периоде. Потому что, как подсказывает опыт Крыма, — в Крыму тоже был соответствующий закон, тоже был переходный период, и многие вещи корректировались по пути практического осуществления тех или иных действий", — пояснил Бидевка.

Он предположил, что Донецкой республике придется сложнее адаптироваться, чем Крыму.
"Крым тогда уже (до 2014 года) был автономной республикой в составе Украины, а у нас своя история <…> Мы еще восемь лет пожили, хоть и старались близко принимать к российскому законодательству, но все-таки мы жили отдельной страной. Жили большую часть времени в условиях непризнанности, минского (переговорного. — Прим. ред.) процесса, в конце концов, войны, еще массы факторов", — отметил Бидевка.
Он уточнил, что трудности не означают, что процесс затянется.
Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.
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Владимир БидёвкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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