06:27 11.10.2022 (обновлено: 11:35 11.10.2022)
В ДНР рассказали, как пройдет переходный период
Глава Народного совета: переходный период в ДНР будет сложнее, но не дольше, чем у Крыма
© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкУчастники патриотической акции "Мы возвращаемся домой" у мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР
Участники патриотической акции "Мы возвращаемся домой" у мемориального комплекса "Саур-Могила" в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 окт — РИА Новости. ДНР предстоит проделать много работы для интеграции в правовое поле России, переходный период предстоит сложнее, чем у Крыма, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка в эфире канала "Оплот ТВ"
"Предстоит еще много целенаправленной работы. Возможно, какие-то даже изменения будут в этом переходном периоде. Потому что, как подсказывает опыт Крыма, — в Крыму тоже был соответствующий закон, тоже был переходный период, и многие вещи корректировались по пути практического осуществления тех или иных действий", — пояснил Бидевка.
Он предположил, что Донецкой республике придется сложнее адаптироваться, чем Крыму.
"Крым тогда уже (до 2014 года) был автономной республикой в составе Украины, а у нас своя история <…> Мы еще восемь лет пожили, хоть и старались близко принимать к российскому законодательству, но все-таки мы жили отдельной страной. Жили большую часть времени в условиях непризнанности, минского (переговорного. — Прим. ред.) процесса, в конце концов, войны, еще массы факторов", — отметил Бидевка.
Он уточнил, что трудности не означают, что процесс затянется.
Референдумы о вхождении в состав России прошли в четырех регионах с 23 по 27 сентября. В ДНР это предложение поддержали 99,23 процента участников голосования, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
Тридцатого сентября в Кремле прошла церемония подписания договоров о принятии новых территорий в состав России. Подписи под документами поставили Владимир Путин и главы регионов: Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.