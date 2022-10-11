https://ria.ru/20221011/dnr-1822985777.html

Спикер парламента ДНР рассказал о будущем переходном периоде по налогам

Спикер парламента ДНР рассказал о будущем переходном периоде по налогам - РИА Новости, 11.10.2022

Спикер парламента ДНР рассказал о будущем переходном периоде по налогам

В ДНР будет действовать переходный период по переходу с республиканских налогов на российские, заявил председатель Народного Совета республики Владимир Бидёвка. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T06:11

2022-10-11T06:11

2022-10-11T06:11

владимир бидёвка

донецкая народная республика

россия

общество

экономика

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. В ДНР будет действовать переходный период по переходу с республиканских налогов на российские, заявил председатель Народного Совета республики Владимир Бидёвка.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.

https://ria.ru/20221011/dnr-1822984726.html

донецкая народная республика

россия

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владимир бидёвка, донецкая народная республика, россия, общество, экономика