Спикер парламента ДНР рассказал о будущем переходном периоде по налогам
Спикер парламента ДНР Бидевка заявил, что в республике будет переходный период по налогам
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. В ДНР будет действовать переходный период по переходу с республиканских налогов на российские, заявил председатель Народного Совета республики Владимир Бидёвка.
"Есть переходный период по налогам, потому что проще прописать на бумаге, но есть ситуации, когда фактически... кто-то уже какие-то контракты заключил, кто-то уже ждет какую-то поставку товара. В этот период сразу взять и единым моментом изменить налоговые или таможенные процедуры - тоже не выход", - заявил Бидёвка в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ".
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.