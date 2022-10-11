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Спикер парламента ДНР рассказал о будущем переходном периоде по налогам - РИА Новости, 11.10.2022
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Спикер парламента ДНР рассказал о будущем переходном периоде по налогам
Спикер парламента ДНР рассказал о будущем переходном периоде по налогам - РИА Новости, 11.10.2022
Спикер парламента ДНР рассказал о будущем переходном периоде по налогам
В ДНР будет действовать переходный период по переходу с республиканских налогов на российские, заявил председатель Народного Совета республики Владимир Бидёвка. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T06:11
2022-10-11T06:11
владимир бидёвка
донецкая народная республика
россия
общество
экономика
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. В ДНР будет действовать переходный период по переходу с республиканских налогов на российские, заявил председатель Народного Совета республики Владимир Бидёвка.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.
https://ria.ru/20221011/dnr-1822984726.html
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владимир бидёвка, донецкая народная республика, россия, общество, экономика
Владимир Бидёвка, Донецкая Народная Республика, Россия, Общество, Экономика
06:11 11.10.2022
 
Спикер парламента ДНР рассказал о будущем переходном периоде по налогам

Спикер парламента ДНР Бидевка заявил, что в республике будет переходный период по налогам

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкБланк налоговой декларации на доходы физических лиц
Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. В ДНР будет действовать переходный период по переходу с республиканских налогов на российские, заявил председатель Народного Совета республики Владимир Бидёвка.
"Есть переходный период по налогам, потому что проще прописать на бумаге, но есть ситуации, когда фактически... кто-то уже какие-то контракты заключил, кто-то уже ждет какую-то поставку товара. В этот период сразу взять и единым моментом изменить налоговые или таможенные процедуры - тоже не выход", - заявил Бидёвка в эфире донецкого телеканала "Оплот ТВ".
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.
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Владимир БидёвкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияОбществоЭкономика
 
 
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