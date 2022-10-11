https://ria.ru/20221011/dnr-1822984726.html

В ДНР намерены принять новую конституцию после вхождения в состав России

В ДНР намерены принять новую конституцию после вхождения в состав России - РИА Новости, 11.10.2022

В ДНР намерены принять новую конституцию после вхождения в состав России

Донецкой Народной Республике предстоит принять новую конституцию как субъекта РФ, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T05:57

2022-10-11T05:57

2022-10-11T06:01

владимир бидёвка

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

референдумы на освобожденных территориях

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Донецкой Народной Республике предстоит принять новую конституцию как субъекта РФ, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка."Будет налаживаться жизнь (в ДНР) уже в соответствии с российскими реалиями, в соответствии с российским законодательством. Здесь у нас предстоит много работы. Надо принять конституцию новую, республики. Мы вошли, согласно конституционному закону, со статусом республики, соответственно, нужна конституция республики. Только конституция уже не как отдельного государства, а конституция республики-субъекта РФ", - заявил Бидевка в эфире местного телеканала "Оплот ТВ".Он также сообщил, что республике предстоит наладить работу местного самоуправления. По словам Бидевки, сейчас в ДНР нет системы местного самоуправления, мэры городов назначаются, а не выбираются, отсутствуют городские и поселковые советы.Он отметил, что сейчас депутаты Народного совета "по сути, совмещают функции как депутаты местного совета, так и высшего законодательного органа - не все функции, но насколько возможно".Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.

https://ria.ru/20221009/dnr-1822585921.html

https://realty.ria.ru/20221010/mosty-1822790701.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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владимир бидёвка, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях