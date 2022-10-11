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В ДНР намерены принять новую конституцию после вхождения в состав России - РИА Новости, 11.10.2022
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В ДНР намерены принять новую конституцию после вхождения в состав России
В ДНР намерены принять новую конституцию после вхождения в состав России - РИА Новости, 11.10.2022
В ДНР намерены принять новую конституцию после вхождения в состав России
Донецкой Народной Республике предстоит принять новую конституцию как субъекта РФ, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T05:57
2022-10-11T06:01
владимир бидёвка
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
референдумы на освобожденных территориях
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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Донецкой Народной Республике предстоит принять новую конституцию как субъекта РФ, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка."Будет налаживаться жизнь (в ДНР) уже в соответствии с российскими реалиями, в соответствии с российским законодательством. Здесь у нас предстоит много работы. Надо принять конституцию новую, республики. Мы вошли, согласно конституционному закону, со статусом республики, соответственно, нужна конституция республики. Только конституция уже не как отдельного государства, а конституция республики-субъекта РФ", - заявил Бидевка в эфире местного телеканала "Оплот ТВ".Он также сообщил, что республике предстоит наладить работу местного самоуправления. По словам Бидевки, сейчас в ДНР нет системы местного самоуправления, мэры городов назначаются, а не выбираются, отсутствуют городские и поселковые советы.Он отметил, что сейчас депутаты Народного совета "по сути, совмещают функции как депутаты местного совета, так и высшего законодательного органа - не все функции, но насколько возможно".Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.
https://ria.ru/20221009/dnr-1822585921.html
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владимир бидёвка, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, референдумы на освобожденных территориях
Владимир Бидёвка, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Референдумы на освобожденных территориях
05:57 11.10.2022 (обновлено: 06:01 11.10.2022)
 
В ДНР намерены принять новую конституцию после вхождения в состав России

В Народном совете ДНР заявили о принятии новой конституции после вхождения в состав России

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ДОНЕЦК, 11 окт - РИА Новости. Донецкой Народной Республике предстоит принять новую конституцию как субъекта РФ, заявил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.
"Будет налаживаться жизнь (в ДНР) уже в соответствии с российскими реалиями, в соответствии с российским законодательством. Здесь у нас предстоит много работы. Надо принять конституцию новую, республики. Мы вошли, согласно конституционному закону, со статусом республики, соответственно, нужна конституция республики. Только конституция уже не как отдельного государства, а конституция республики-субъекта РФ", - заявил Бидевка в эфире местного телеканала "Оплот ТВ".
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Он также сообщил, что республике предстоит наладить работу местного самоуправления. По словам Бидевки, сейчас в ДНР нет системы местного самоуправления, мэры городов назначаются, а не выбираются, отсутствуют городские и поселковые советы.
"Одна из самых объемных работ (которая стоит перед законодателями республики) это налаживание местного самоуправления. Потому что у нас, вы помните, в связи в том числе и с минским процессом, и с другими объективными и субъективными реалиями это не выстроено в том же объеме, как в РФ", - заявил Бидевка.
Он отметил, что сейчас депутаты Народного совета "по сути, совмещают функции как депутаты местного совета, так и высшего законодательного органа - не все функции, но насколько возможно".
"Нужно определить численность муниципальных советов, много других вещей", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов Федерации. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. В ДНР за это решение проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05% и в Запорожье — 93,11%.
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Владимир БидёвкаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияРеферендумы на освобожденных территориях
 
 
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