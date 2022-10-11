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Отношения ОАЭ и России будут укрепляться, заявил эмиратский дипломат - РИА Новости, 11.10.2022
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Отношения ОАЭ и России будут укрепляться, заявил эмиратский дипломат
Отношения ОАЭ и России будут укрепляться, заявил эмиратский дипломат - РИА Новости, 11.10.2022
Отношения ОАЭ и России будут укрепляться, заявил эмиратский дипломат
Позиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по поводу России не изменится, отношения будут только укрепляться, считает эмиратский дипломат Рашид бен Мухаммед. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:43
2022-10-11T23:43
в мире
мухаммед бен заид аль нахайян
украина
владимир путин
россия
оаэ
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БЕНГАЗИ, 11 окт - РИА Новости. Позиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по поводу России не изменится, отношения будут только укрепляться, считает эмиратский дипломат Рашид бен Мухаммед."Нас изначально объединяют с Россией крепкие отношения на исторической основе, потому что она играет активную и эффективную роль на мировой арене. Россия ни от кого не скрывает, что наши отношения с ней основаны на доверии и стратегическом партнерстве. Этот визит главы ОАЭ призван закрепить прежнюю стратегию, согласно которой наша позиция в отношении Российской Федерации не изменится, но отношения будут только укрепляться с появлением возможности найти решение всех споров", - сказал эксперт РИА Новости.По словам бен Мухаммеда, ОАЭ будут использовать "преимущество наличия глубоких отношений с Россией для открытия каналов диалога со всеми сторонами для поддержания глобального мира и безопасности".В то же время, как отметил дипломат, крепкие отношения с Россией не идут в ущерб эмиратско-американским контактам. "Наши отношения с США тоже стратегические. Наша политика основывается на открытости для всех, сближении взглядов и устранении любого недопонимания. Мы будем взаимодействовать со всеми одинаково с одинаковой степенью удаленности, когда одна сторона не преобладает над другой", - добавил бен Мухаммед.Во вторник президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян впервые посетил Россию с момента назначения на должность главы государства в мае этого года. Он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине и возможности дипломатического решения кризиса на Украине.
https://ria.ru/20221011/oae-1823037969.html
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в мире, мухаммед бен заид аль нахайян, украина, владимир путин, россия, оаэ
В мире, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Украина, Владимир Путин, Россия, ОАЭ
23:43 11.10.2022
 
Отношения ОАЭ и России будут укрепляться, заявил эмиратский дипломат

Эмиратский дипломат бен Мухаммед: отношения ОАЭ и России будут укрепляться

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи. Архивное фото
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БЕНГАЗИ, 11 окт - РИА Новости. Позиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) по поводу России не изменится, отношения будут только укрепляться, считает эмиратский дипломат Рашид бен Мухаммед.
"Нас изначально объединяют с Россией крепкие отношения на исторической основе, потому что она играет активную и эффективную роль на мировой арене. Россия ни от кого не скрывает, что наши отношения с ней основаны на доверии и стратегическом партнерстве. Этот визит главы ОАЭ призван закрепить прежнюю стратегию, согласно которой наша позиция в отношении Российской Федерации не изменится, но отношения будут только укрепляться с появлением возможности найти решение всех споров", - сказал эксперт РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:38Специальная военная операция на Украине
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По словам бен Мухаммеда, ОАЭ будут использовать "преимущество наличия глубоких отношений с Россией для открытия каналов диалога со всеми сторонами для поддержания глобального мира и безопасности".
В то же время, как отметил дипломат, крепкие отношения с Россией не идут в ущерб эмиратско-американским контактам. "Наши отношения с США тоже стратегические. Наша политика основывается на открытости для всех, сближении взглядов и устранении любого недопонимания. Мы будем взаимодействовать со всеми одинаково с одинаковой степенью удаленности, когда одна сторона не преобладает над другой", - добавил бен Мухаммед.
Во вторник президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян впервые посетил Россию с момента назначения на должность главы государства в мае этого года. Он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине и возможности дипломатического решения кризиса на Украине.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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