22:17 11.10.2022 (обновлено: 22:21 11.10.2022)
Госдеп: Россия и Украина должны вести диалог между собой, а не с Западом
Госдеп: США считают, что конфликт на Украине должен решиться через диалог Москвы и Киева
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт - РИА Новости. США считают, что диалог о судьбе украинского конфликта в конечном счете должен состояться между Москвой и Киевом, а не с Западом, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Это в конечном счете должны быть переговоры, дипломатия и диалог между Украиной и Россией", - сказал в ходе брифинга Прайс, комментируя заявления главы российского МИД Сергея Лаврова о готовности России к переговорам со странами Запада по украинской проблематике.
Прайс добавил, что если РФ стремится продемонстрировать серьезный настрой по отношению к переговорам с Украиной, то, по мнению Вашингтона, ей следует прекратить обстрелы украинских населенных пунктов. "В противном случае это останется лишь пустыми словами", - указал американский дипломат.
"Мы рассматриваем (эти заявления) как позерство. Мы не видим в нем конструктивного и легитимного предложения участвовать в диалоге и дипломатии", - добавил Прайс, повторив с трибуны госдепартамента недавний призыв стран G7 положить конец конфликту на Украине путем диалога и дипломатии. В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.